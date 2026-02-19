Undersköterska Brastad hemtjänst
2026-02-19
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Är du en engagerad undersköterska som brinner för att ta hand om andra människor som behöver stöd och omsorg i sin vardag? Då har vi ett betydelsefullt och omväxlande arbete att erbjuda dig hos oss i Brastad hemtjänst.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska består ditt arbete av att hjälpa människor att hantera vardagen utifrån biståndsbedömda beslut. Det innebär att du som medarbetare ska bevara och utveckla individens egna resurser. Du kommer att få utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från den kommunala primärvården.
Du kommer erbjudas ett stimulerande, utvecklande och varierande arbete som tillför meningsfullhet för dig som arbetstagare och för våra brukare som behöver våra resurser.Kvalifikationer
Du förväntas ha läst omvårdnadsprogrammet, undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska förmedla lugn och trygghet samt kunna bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Du behöver vara flexibel, klara av att prioritera samt fatta egna beslut. Du ska ha förmåga att vara lyhörd för våra brukares behov och ha ett gott bemötande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp.
Meriterande är om du har erfarenhet från vård- och omsorgsarbete och systemen Combine och TES.Anställningsvillkor
Schemalagd arbetstid dag/kväll/helgtjänstgöring.
B-körkort är ett krav.
Du ska ha fyllt 18 år samt ha goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
