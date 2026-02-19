Undersköterska/Boendeassistent till Södra Visbys hemtjänst
2026-02-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten
Att arbeta i hemtjänsten är att möta människor - runt köksbordet, i vardagens små stunder och i samtal som betyder mer än man först tror.
Det handlar om att skapa trygghet och hjälpa någon att kunna bo kvar hemma, och om att göra skillnad lite i taget, varje dag.
Nu söker vi tre nya kollegor till vikariat på mellan 12-18 månader till Södra Visbys hemtjänst. Kanske är det du som vill ha ett arbete där omtanke, ansvar och relationer är det viktigaste. Hos oss möter du människor med olika livsberättelser och behov, och ingen dag är den andra lik.
Som medarbetare i hemtjänsten utgår du från en välplanerad arbetsdag, men eftersom du arbetar med människor kan saker och ting förändras och därför behöver du trivas med ett flexibelt arbete. Du besöker brukarna självständigt, men tillhör alltid ett team där ni stöttar varandra och delar ansvar. Arbetsdagen tar dig runt i Visby - till fots, med cykel eller bil.
Hos oss arbetar du i ett team med engagerade kollegor, du får ett meningsfullt arbete där din närvaro verkligen spelar roll. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling och friskvårdsförmåner.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
I ditt arbete kommer du bland annat att:
Ge stöd, hjälp och motivation utifrån varje brukares individuella behov och önskemål.
Utföra personlig omvårdnad.
Genomföra medicinska insatser på delegation.
Hjälpa till med matlagning, ledsagning, inköp, städ och tvätt.
Arbeta utifrån tydliga genomförandeplaner med individen i centrum.
Arbeta flexibelt utifrån verksamhetens behov, även i andra grupper eller på andra avdelningar.
Upprätta och följa upp genomförandeplaner.
Dokumentera insatser i våra digitala system.
Ha kontakt med anhöriga.
Samarbeta med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper.
Använda vårt digitala planeringsverktyg som stöd i vardagen.
Arbetet är schemalagt och omfattar dag-, kvälls- och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska. Undersköterska är en skyddad yrkestitel och intyg från Socialstyrelsen krävs enligt gällande regelverk. Erfarenhet från hemtjänst eller omvårdnadsarbete är meriterande.
Är du boendeassistent ser vi gärna att du har en godkänd gymnasial utbildning. Det är meriterande om du har en vårdinriktad utbildning, till exempel som vårdbiträde, samt erfarenhet av omvårdnadsarbete eller hemtjänst.
Om dig: För att trivas hos oss är du flexibel och kan anpassa dig till vardagens förändringar. Du arbetar självständigt i brukarens hem, men trivs också med nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper. Du är serviceinriktad och empatisk, och skapar trygghet genom ett respektfullt bemötande. Med helhetssyn ser du både brukarens behov och verksamhetens mål, och du kan analysera situationer och hitta lösningar i vardagen.
Körkort och rörlighet: För tjänsten krävs att du kan cykla och ta dig fram i alla väder och under årets alla årstider. Det är meriterande med B-körkort.
Språkkunskaper: I enlighet med det nya språkkravet behöver du behärska svenska väl i tal och skrift, för att säkerställa trygg omsorg, god och korrekt dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
för att beställa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/234". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Hemtjänsten södra Visby Kontakt
Marie Hurtig , enhetschef 0498-263441 Jobbnummer
9751149