Undersköterska Äppelvägen
Mörbylånga kommun, Social omsorg / Undersköterskejobb / Mörbylånga Visa alla undersköterskejobb i Mörbylånga
2025-11-12
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Social omsorg i Mörbylånga
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Vi på det moderna äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden söker 4 nya medarbetare varav några av dessa tjänster kommer vara resurstjänst. Resurstjänst är en tillsvidaretjänst som innebär att du har fler resurspass och blir schemalagd på olika avdelningar. Här på Äppelvägen flödar kreativiteten, samtidigt som socialt innehåll och meningsfullhet är centrala ledord i det dagliga arbetet. Vårt boende har en unik miljö där alla lägenheter är på markplan och har en egen uteplats. Mellan avdelningarna har vi fyra uppskattade innergårdar, som alla är olika och bjuder in till samvaro på olika sätt. Vi använder vår omgivning i våra aktiviteter, dansbanan bjuder in till dans och varje sensommar skördar vi våra äpplen till äppelmust och pajer.
Vi arbetar med stjärnmärkt och personcentrerad omsorg för att alla ska få fortsätta vara den unika person de är även när de är hos oss.
Vi har gått in i en ny styrmodell - Tillitsbaserad ledning och styrning. Ambitionen är att det ska göra att de som driver verksamheten framåt är de som arbetar närmast våra omsorgstagare. Våra idéer ska förbättra verksamheten. Som ytterligare ett steg i detta är att vi har påbörjat "Mörbylångamodellen säbo". Vill du veta mer om vårt boende kan du hitta oss på Facebook: Äppelvägens särskilda boende.
Hoppas du vill bli vår nya kollega!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi är ett bra gäng som jobbar på Äppelvägen, där vi brinner för att skapa en så bra omsorg som möjligt. På Äppelvägen finns 2 omvårdnadsavdelningar och 5 demensavdelningar. Vi arbetar tillsammans i hela huset och skapar trivsel för både omsorgstagare och personal genom trevliga aktiviteter och en hjälpsamhetskultur.
Vi samarbetar över hela Äppelvägen och mot andra enheter inom äldreomsorgen i kommunen så arbete på andra enheter förekommer, vilka kallas för resurspass. Förutom att man stöttar upp på andra arbetsplatser så bidrar även resurspassen till att ge dig variation och utveckling i arbetet.
En stor del av arbetet består av att engagera, uppmuntra och motivera till en välfungerande vardag med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi ska ge den enskilde förutsättningar att uppnå de mål som tas fram i genomförandeplanen med den enskilde. Vi arbetar även med HSL -uppgifter på delegation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste vara flexibel och kunna anpassa arbetssättet utifrån de behov som finns eller uppstår i det direkta arbetet med de boende och inom arbetsgruppen. Du är mogen och trygg i dig själv och tycker om att utveckla verksamheten. Vi uppskattar nya idéer och framåtanda. Vi vill tillsammans arbeta för att bli ett ännu bättre äldreboende där våra omsorgstagare trivs. Du är en förebild och god kollega som sprider kunskap med goda exempel runt om i äldreomsorgen.
Du som söker ska ha fullgjort din undersköterskeutbildning. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet av demensomsorg är starkt meriterande.
För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur polisens belastningsregister mot HVB-hem.
Vi ser fram emot din ansökan! Dröj inte med att skicka in din ansökan då intervjuer kan ske löpande.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Social omsorg Kontakt
Enhetschef avd F & G
Jennie la Fleur jenniela.fleur@morbylanga.se 010-35 475 51 Jobbnummer
9601966