Undersköterska
2026-01-13
SYNLAB Sverige AB är en del av SYNLAB-koncernen, Europas ledande leverantör av medicinsk diagnostisk service. På SYNLAB känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. Vi jobbar hela tiden med respekt för individen och med patienten i fokus, samt med förbättringsarbete för att kunna ligga i framkant inom den diagnostiska verksamheten. Möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt.
Är du undersköterska och i behov av extra arbete?
Om SYNLAB
Vi är en av Sveriges största privata leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och patologi/cytologi. Vi driver även ett antal närlaboratorier runt om i Stockholmsregionen och i Uppsala. Verksamheten genomsyras av ett starkt engagemang och ett ständigt pågående arbete för ökad kvalitet. Du kan hitta mer information om oss på vår webb.
Vi söker nu extra personal till våra närlaboratorier i Stockholm och Uppsala.
Om arbetet och din utveckling
Vi erbjuder dig som undersköterska ett roligt arbete där du kommer att ha nära kontakt med patienter. Du får även möjlighet att arbeta i ett professionellt arbetslag.
Dina arbetsuppgifter innefattar provtagning och en del patientnära analyser. Då våra närlaboratorier finns på plats hos våra kunder kommer du även att ha en del kontakt med andra yrkeskategorier på vårdcentralen.
Om dig vi söker
Som person
Genom din lyhördhet och pedagogiska förmåga trivs du med att skapa ett gott bemötande. Vi söker dig som är strukturerad, noggrann, självgående och driven inom ditt område samt håller en hög professionell nivå i din yrkesroll. Vidare har du god samarbetsförmåga och ser att erfarenhetsutbyte bidrar till verksamhetens lärande.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som har en kommunikativ förmåga och kan skapa goda relationer med samtliga medarbetare. Du bemöter alla patienter på ett lugnt och professionellt sätt.
I utbyte erbjuder vi en dynamisk verksamhet som arbetar med korta beslutsvägar, långsiktighet och hög kvalitet.
Bakgrund
Vi söker dig som är undersköterska. Erfarenhet av provtagning inom primärvården är meriterande.
• Anställningsform: behovsanställning
• Tillträde: enligt överenskommelse
• Individuell lönesättning
• Kollektivavtal finns
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Elsa Beraki, på tel. 010-251 42 41.
Hoppas att vi hörs!
SYNLAB är representerad i fler än 20 länder över fyra kontinenter och har en ledande position på de flesta marknader. Över 24 000 anställda bidrar varje dag till koncernens framgångar i alla länder, i närapå 400 laboratorier och mer än
1 800 närlaboratorier. SYNLAB erbjuder ett komplett utbud av innovativ och pålitlig medicinsk diagnostik för hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin.
