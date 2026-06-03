WMS-koordinator till Logent Viared/Borås
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2026-06-03
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Vill du vara med och driva den digitala utvecklingen i vår lagerverksamhet?
Vi på Logent söker en strukturerad och tekniskt intresserad Warehouse Management System (WMS)-koordinator som vill ta ett nyckelansvar för vårt WMS och säkerställa att våra flöden fungerar effektivt – dag ut och dag in.
Om rollen: Som WMS-koordinator är du vår interna expert och superuser på våra olika WMS. Du arbetar i gränslandet mellan IT, operations och kund och ser till att systemet stödjer verksamhetens behov på bästa sätt. En viktig del av rollen är även att koordinera och optimera arbetet kopplat till vår automationsanläggning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvalta, konfigurera och optimera den dagliga driften i vår WMS-miljö
Koordinera flöden och hantera avvikelser
Felsöka systemrelaterade problem och koordinera lösningar med IT och leverantörer
Driva och delta i projekt som rör utveckling, systemuppgraderingar, kundimplementationer och nya flöden
Utbilda och stötta operativ personal i användning av systemmiljö
Fungera som länk mellan lagerverksamheten, IT och systemleverantörer
Analysera data och ta fram underlag för effektivisering av lagerprocesser
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med WMS i en lager- eller logistikmiljö
Är van att arbeta med utveckling, systemkonfiguration, parametersättning eller liknande
Har god förståelse för lagerprocesser (inleverans, plockning, utleverans, inventering)
Kommunicerar tydligt på svenska och engelska, i tal och skrift
Är självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll med stor variation
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från multiclient 3PL-miljö med flera parallella kunduppdrag
Tidigare erfarenhet av IMI-Go, IMI, Astro, AutoStore eller E-manager
Vana av projektledning eller att driva förändringsarbete
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande logistikbolag med modern automationsteknik
Heltidstjänst med konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet att påverka hur vi arbetar med system och processer
Engagerade kollegor och en kultur som värdesätter initiativkraft
Ansökan: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Viared, Borås. Tillträde enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via annonsen – urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss: Thérèse Grivérus therese.griverus@logent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7848129-2034932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Prognosgatan 11 (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9946684