WMS-koordinator till Logent Viared/Borås

Logent Bemanning AB / Datajobb / Borås
2026-06-03


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Vill du vara med och driva den digitala utvecklingen i vår lagerverksamhet?
Vi på Logent söker en strukturerad och tekniskt intresserad Warehouse Management System (WMS)-koordinator som vill ta ett nyckelansvar för vårt WMS och säkerställa att våra flöden fungerar effektivt – dag ut och dag in.
Om rollen: Som WMS-koordinator är du vår interna expert och superuser på våra olika WMS. Du arbetar i gränslandet mellan IT, operations och kund och ser till att systemet stödjer verksamhetens behov på bästa sätt. En viktig del av rollen är även att koordinera och optimera arbetet kopplat till vår automationsanläggning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Förvalta, konfigurera och optimera den dagliga driften i vår WMS-miljö

Koordinera flöden och hantera avvikelser

Felsöka systemrelaterade problem och koordinera lösningar med IT och leverantörer

Driva och delta i projekt som rör utveckling, systemuppgraderingar, kundimplementationer och nya flöden

Utbilda och stötta operativ personal i användning av systemmiljö

Fungera som länk mellan lagerverksamheten, IT och systemleverantörer

Analysera data och ta fram underlag för effektivisering av lagerprocesser

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av att arbeta med WMS i en lager- eller logistikmiljö

Är van att arbeta med utveckling, systemkonfiguration, parametersättning eller liknande

Har god förståelse för lagerprocesser (inleverans, plockning, utleverans, inventering)

Kommunicerar tydligt på svenska och engelska, i tal och skrift

Är självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll med stor variation

Det är meriterande om du har:

Erfarenhet från multiclient 3PL-miljö med flera parallella kunduppdrag

Tidigare erfarenhet av IMI-Go, IMI, Astro, AutoStore eller E-manager

Vana av projektledning eller att driva förändringsarbete

Vi erbjuder:

En nyckelroll i ett växande logistikbolag med modern automationsteknik

Heltidstjänst med konkurrenskraftiga villkor

Möjlighet att påverka hur vi arbetar med system och processer

Engagerade kollegor och en kultur som värdesätter initiativkraft

Ansökan: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Viared, Borås. Tillträde enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via annonsen – urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss: Thérèse Grivérus therese.griverus@logent.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7848129-2034932".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Prognosgatan 11 (visa karta)
504 64  BORÅS

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9946684

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