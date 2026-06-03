Administratör till förskolor i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Förskoleavdelningen / Assistentjobb / Eslöv Visa alla assistentjobb i Eslöv
2026-06-03
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Vill du ha en central roll i våra förskolors verksamhet och bidra till att skapa struktur, kvalitet och god service i det dagliga arbetet?
Vi söker nu en skoladministratör till en tillsvidareanställning med placering vid flera förskolor i Eslövs kommun.
Som skoladministratör är du ett viktigt stöd till flera rektorer och har en nyckelroll i att säkerställa att administrativa processer fungerar smidigt och effektivt. Du arbetar självständigt med varierande administrativa uppgifter samtidigt som du har många kontaktytor med chefer, medarbetare, vårdnadshavare och externa aktörer.
Vi erbjuder en tjänst på 100 procent, men det finns möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden efter överenskommelse.
Ditt uppdrag
Som skoladministratör är du ett viktigt administrativt stöd till flera rektorer och förskolor. Du har en central roll i verksamheten och bidrar till struktur, god service och effektiva administrativa processer.
I tjänsten ingår bland annat att:
Hantera barn- och personaladministration.
Arbeta i administrativa system och digitala verktyg.
Ansvara för diarieföring, dokumenthantering och arkivering.
Stödja rektorer i ekonomi-, inköps- och beställningsfrågor.
Hantera fakturor, schemaläggning och frånvarorapportering.
Ansvara för tillsättning och samordning av vikarier vid frånvaro.
Samordna administrativa och praktiska uppgifter mellan flera förskolor.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och trivs i en varierad roll med många kontaktytor.
Vi ser gärna att du:
Har gymnasieutbildning med administrativ inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom skola, förskola eller offentlig verksamhet.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Är van att arbeta i Officepaketet och med digital dokumenthantering.
Uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Har erfarenhet av service och professionellt bemötande.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, självgående och serviceinriktad. Du trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Rollen innebär att du hanterar flera parallella processer och har många kontaktytor, vilket ställer krav på god planeringsförmåga och flexibilitet.
Vi tror att du:
Är noggrann och har god organisationsförmåga.
Kan prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Är serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra.
Tar ansvar och arbetar självständigt.
Har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer.
Bidrar till ett positivt arbetsklimat och ett gott samarbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du blir en viktig del av våra förskolors verksamhet.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete med stor variation
Möjlighet att arbeta nära engagerade kollegor och rektorer
En arbetsplats där samarbete och utveckling står i fokus
God introduktion och stöd i rollen
Förmåner enligt kollektivavtal
Vi planerar att genomföra intervjuer den 17 juni och ser gärna att du har möjlighet att delta då.Publiceringsdatum2026-06-03Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327433 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs kommun, Förskoleavdelningen Kontakt
Rektor
Liselott Persson liselott.persson@eslov.se 0413-63730 Jobbnummer
9946690