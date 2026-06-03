Uthyrningshandläggare Bostad
Fortinova AB / Kundservicejobb / Varberg Visa alla kundservicejobb i Varberg
2026-06-03
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Vill du vara med och skapa en effektiv och professionell bostadsresa för våra kunder?
Fortinova har drygt 3000 lägenheter på flera orter i Västra Sverige med en central kundtjänst och uthyrningsverksamhet i Varberg. Härifrån koordineras bostadskö, ansökningar, visningar och kontraktsskrivning för samtliga orter via vårt fastighetssystem, mail och telefon. Vi strävar efter att automatisera och förenkla för kunden i alla led, utan att tappa den personliga kontakten och kundservicen.
Vårt uthyrningsteam i Varberg utgör en central kontaktyta i arbetet nära våra kunder – både bostadssökande och befintliga hyresgäster. Nu förfinar vi våra roller och vill utöka gruppen för att vidareutveckla vår uthyrningsprocess för bostäder och bostadsnära objekt.
Bostadsuthyrningen är en del av vår förvaltningsavdelning och teamet rapporterar till Kundchef.
Om rollen
I rollen som uthyrningshandläggare hanterar du uthyrning av bostäder och bostadsnära objekt inom ett tilldelat område genom att bland annat:
Administrera uthyrningsprocessens delar såsom annonsering, urval, visningar och kontraktsskrivning samt säkerställa korrekt dokumentation i samtliga steg.
Samverka med kundtjänst och förvaltning i operativa frågor som besiktningar, renoveringar och omflyttningar.
Säkerställa korrekt ärendehantering och ge stöd i frågor som rör hyresavtal, uppsägningar, överlåtelser och andra boenderelaterade juridiska processer i enlighet med hyreslagen.
Till detta kommer i övrigt förekommande uppgifter inom administration och handläggning, men också kundorienterade marknadsevent och aktiviteter bland våra hyresgäster.Publiceringsdatum2026-06-03Profil
I rollen arbetar du inom strukturerade processer och riktlinjer med fokus på kvalitet och effektivitet. Du hanterar främst standardiserade uthyrningsärenden men är en viktig del i helheten genom ditt bidrag till service och förbättringar i vardagen.
Vi söker dig som håller ordning och reda, trivs med rutinbaserade uppgifter i en varierande vardag och drivs av kundnöjdhet oavsett om dina besked är positiva eller negativa.
Rollen passar dig som trivs i en serviceinriktad och administrativ miljö där struktur, noggrannhet och bemötande är avgörande för framgång.
Vi önskar att du har:
Gymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller motsvarande
Erfarenhet från serviceyrken eller administrativt arbete
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Grundläggande kunskap om hyreslagstiftning
Varför ska du välja oss?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där kundfokus, samarbete och professionalism står i centrum. Du blir en del av ett team som tillsammans bidrar till bolagets mål genom en välfungerande uthyrningsprocess, korrekt handläggning, minskade vakanser och nöjda kunder.
Vi erbjuder
💚Arbete i ett engagerat team med korta beslutsvägar
🛠️Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och arbetssätt
🏡Möjlighet att göra skillnad för våra hyresgäster varje dag
💼Trygg anställning med kollektivavtal och marknadsmässiga villkor
📍Placeringsort Varberg
📅 Tillsvidare, Heltid. Start enligt överenskommelse
👨👩👧👦 Ingångslönespann 32000-35000 kr per månad
Urval och intervjuer sker löpande, vänta inte för länge med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortinova AB
(org.nr 556773-8132)
Norrgatan 10 (visa karta
)
432 41 VARBERG Kontakt
HR Business Partner
Lena Leffler lle@fortinova.se 0730550601 Jobbnummer
9946699