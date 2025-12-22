Undersköterska
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Eksjö Visa alla undersköterskejobb i Eksjö
2025-12-22
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Kirurgiska vårdenheten, Eksjö
Välkommen till oss på kirurgkliniken i Eksjö!
Rollen som undersköterska
Inom kirurgkliniken vårdas patienter som genomgår olika utredningar, behandlingar, planerade och akuta operationer. Du kommer att arbeta på vårdavdelning där arbetsuppgifterna består huvudsakligen av pre- och postoperativ vård. Vi har starkt patientfokus och det pågår ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete på vår klinik.
Din blivande arbetsplats
På kirurgen arbetar vi tillsammans utifrån vår värdegrund: På kirurgkliniken möts jag av kompetens, omtanke, ärlighet oavsett om jag är patient, närstående eller personal. Jag är delaktig, informerad och trygg.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Du är utbildad undersköterska och har ett intresse av kirurgisk omvårdnad, gärna med erfarenhet av vårdavdelningsarbete inom kirurgisk vård.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du alltid med patienten i fokus och med en hög känsla för bemötande och service. Du är en god medarbetare och trivs med att arbeta i en miljö där det plötsligt kan uppstå akuta situationer. Som person är du lugn och stabil, uppmärksam och tillmötesgående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En tillsvidareanställning, heltid
• Ett omväxlande arbete där du kan vara med och utveckla verksamheten
• Introduktion med utgångsläge från dina erfarenheter
• Fri öppen sjukvård
• Individuell schemaplanering till viss del
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschefer:
Ulrika Parmö, tel: 010-24 353 85, ulrika.parmo@rjl.se
Emelie Torebring tel: 010-24 353 65, emelie.torebring@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1427/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659749