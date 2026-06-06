Sommarvikarie Frukost- och Dagservis
Görvälns Slott AB / Servitörsjobb / Järfälla Visa alla servitörsjobb i Järfälla
2026-06-06
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örvälns Slott ligger vackert vid Mälaren i Järfälla, i ett naturreservat endast 2,5 mil från Stockholms Central. Hotellet, med sina unikt inredda hotellrum, är ett av Sveriges bästa boutiquehotell, där kvalitet, detaljerna och det lilla extra alltid varit en ledstjärna. Görvälns Slott är även känt för sin höga gastronomiska profil och idag arbetar vi mot att bli en av Sveriges absolut bästa hållbara gastronomiska måltidsdestinationer.
Nu söker vi en erfaren och serviceinriktad sommarvikarie till vårt team under juli månad. Är du en person som tycker om att skapa fina upplevelser för andra? Kanske studerar du och söker ett sommarjobb, eller så har du lång erfarenhet av service och vill fortsätta göra det du trivs med. Oavsett ålder söker vi dig som älskar att möta människor, har känsla för detaljer och tycker att en vackert upplagd buffé kan göra hela skillnaden för gästens upplevelse. Publiceringsdatum2026-06-06Dina arbetsuppgifter
Ansvara för frukostserveringen som värdinna
Servering och service under lunchen
Gästbemötande och daglig drift i restaurangen
Säkerställa en hög servicenivå och en trivsam miljö för våra gäster.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering och restaurang (krav)
Är glad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för service
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är flexibel och samarbetar väl med kollegor
Kan arbeta dagtid under juli månadOm tjänsten
Sommarvikariat under juli-augusti
Minst 4 veckors arbete, gärna längre
Arbetstid dagtid med fokus på frukost- och lunchservering
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och dina tidigare erfarenheter inom servering.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862214-2039924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Görvälns Slott AB
(org.nr 556644-6984), https://workationgroup.teamtailor.com
Görvälnsvägen (visa karta
)
175 46 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Workation Group AB Jobbnummer
9951073