Undersköterska
Medicinsk vårdenhet C
Är du undersköterska och längtar efter att vara en del av ett härligt team där du får chansen att utvecklas och möta nya utmaningar varje dag? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter, i en miljö som uppmuntrar samarbete och personlig utveckling! Välkommen till Medicin C
Rollen som undersköterska
Hos oss kommer du att arbeta i ett team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i gott arbetsklimat. Våra specialiteter är lungmedicin mag-tarm och allmän invärtes medicin. Spännande utvecklingsarbete sker kontinuerligt på mottagningen.
Som undersköterska hos oss är du ansvarig för omvårdnaden av patienter. Du kommer att få arbeta i team tillsammans med både sjuksköterskor och undersköterskor. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ta venprover, sätta KAD, såromläggningar, kontroller av vitala parametrar samt dokumentation.
För oss är det viktigt att personalgruppens kompetens används på rätt sätt, och att arbeta enligt rätt använd kompetens (RAK) är något vi ser som en självklarhet. Det innebär att vi tar tillvara allas kompetens och säkerställer att du arbetar med det du har kunskap och kompetens att utföra.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. Sedan 2014 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2014.
Att kliniken är ISO-certifierad är något som vi alla är mycket stolta över. Detta innebär kort och gott att vi har ordning och reda i vår verksamhet. Det skapar goda förutsättningar för oss som arbetar på kliniken att veta vad, när och hur. Det bidrar till att våra processer kvalitetssäkras så att patienterna ges god och säker vård.Publiceringsdatum2026-05-04Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som vill bli en del av vårt team på medicin- och geriatrikkliniken. Vi ser gärna att du har en del erfarenhet av yrket då det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Att du är engagerad och trivs i mötet med patienten ser vi som en självklarhet och vi ser gärna att du har goda kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt, är strukturerad och kan planera ditt dagliga arbete. Att kommunicera och samarbeta är en självklarhet för dig. I vardagen har du lätt för att arbeta även när förutsättningarna förändras och du har ett stort intresse för utveckling och förbättring av verksamheten.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta på en avdelning där vi värnar om ett gott arbetsklimat. För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad och patientnära vård. Det är arbetssätt som sätter patientens berättelse, behov och delaktighet i centrum och ger bättre arbetsmiljö för personalen. Som medarbetare på medicin- och geriatrikkliniken erbjuds du stora möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning.
Tjänsten avser tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda dagtid, kvällar och helger.
Vi tror på att god vård alltid sker i samverkan med såväl våra patienter och närstående som andra samarbetspartner inom specialistsjukvården, primärvården och kommunerna på Höglandet. Hög kvalitet på vården är något vi systematiskt arbetar för varje dag på alla nivåer i organisationen på mottagningarna, avdelningarna och på akutmottagningen. I detta arbete har patientsäkerhetsfrågorna en viktig roll.
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Förmåner, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Ann-Catrin Bringner, 010- 243 80 05.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdagen är den 31 maj 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vi ber dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
