Undersköterska
2025-12-21
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
Endoskopienheten, Höglandssjukhuset Eksjö
Rollen som undersköterska
Vår endoskopiska enhet är ett centra i regionen där vi utför undersökningar som gastroskopier, koloskopier, sigmoideoskopier och bronkoskopier. Vi gör också mer avancerade undersökningar som EUS, ERCP och SPYglass. Dina arbetsuppgifter blir att assistera vid dessa endoskopiska undersökningar med provtagning och behandling. Du jobbar nära patienten men också med teknisk utrustning i ett arbete som är både självständigt och tillsammans i team.
Din blivande arbetsplats
På enheten finns ett härligt gäng med 18 medarbetare i roller som endoskopister, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar dagtid, måndag till fredag. Vi arbetar teambaserat och värnar om varandra och vår arbetsmiljö.
Vill du veta mer om kirurgkliniken kan du läsa mer genom att gå in på länken nedan:
Kirurgkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)Publiceringsdatum2025-12-21
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett intresse av kirurgisk omvårdnad. Tidigare erfarenhet av endoskopi eller mottagningsarbete är meriterande men inte ett krav. Har du ett intresse av teknik och är nyfiken på utveckling ser vi det som positivt. Du arbetar med patienten i fokus och har en hög känsla för bemötande och service. Du trivs med att arbeta i en miljö där mötena med patienten oftast är snabba och du har förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. I arbetet kan plötsliga akuta situationer uppstå som kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet. Som person är du stabil, lyhörd och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett spännande arbete i akutsjukvården där du kan vara med och både utveckla och utvecklas. Du kommer möta ett glatt team med god sammanhållning som samarbetar tätt under arbetsdagen. Eget ansvarsområde efter behov och överenskommelse. Vi erbjuder en gedigen, planerad bredvidgång och introduktion. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta:
Biträdande verksamhetschef:
Malin Havsarp, 010-243 53 41, malin.havsarp@rjl.se
Vårdenhetschef:
Jenny Lagerqvist, 010-243 73 05, jenny.lagerqvist@rjl.se
Vår rekryteringsprocess och information kring skyddad yrkestitel
Sista ansökningsdag är den 11 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange om du har en skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har en skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska. Ersättning
