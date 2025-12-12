Undersköterska
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Sävsjö
2025-12-12
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Bra Liv Sävsjö vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara en del av vårt team? Tveka då inte att söka tjänsten som undersköterska till Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral.
Rollen som undersköterska
I rollen som undersköterska ska du kunna arbeta självständigt och strukturerat och uppskattar samtidigt att vara en del av vårt gemensamma arbete. Att ge god service och arbeta patientsäkert är en självklarhet för dig och du har lätt att anpassa dig efter förändrade omständigheter när det behövs.
Vi värdesätter egenskaper som god kommunikationsförmåga, engagemang, flexibilitet och positiv attityd. Vår värdegrund är helhet, omtanke, kvalité och vi har bemötandet med patienten i fokus.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Din blivande arbetsplats
På Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral arbetar en erfaren och kunnig medarbetargrupp, som ger våra patienter god kontinuitet och gott bemötande vilket leder till goda resultat. Vårdcentralen har cirka 11 500 listade patienter, 55 medarbetare och ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårdcentralen är belägen på det småländska höglandet.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. På Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska och har några års erfarenhet av primärvård.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med labbrelaterade arbetsuppgifter som grundläggande laboratorieundersökningar exempelvis blodprovstagning. Då vi har ett rullande stängningsschema kan viss arbetstid innebära att du är själv undersköterska på arbetsplatsen. Detta kräver eget ansvar och att du kan ta egna initiativ vid oförutsedda händelser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic. Tjänsten är ett vikariat på 100% fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning och start enligt överenskommelse. Du kommer att arbeta några dagar på Sävsjö vårdcentral och även några dagar på våran filial i Vrigstad.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete med ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen. Som undersköterska har du en viktig roll för att mottagningsarbetet ska flyta på bra för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Det innebär exempelvis uppgifter som att självständigt kontrollera vitalparametrar, EKG-registrering, assistera vid undersökningar och se till att det material andra personer behöver för patientarbete finns på plats. Även administrativa uppgifter förekommer och det är en fördel om du har vana att arbeta i det journalsystem som Regionen använder.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor vänligen kontakta
vårdenhetschef Miranda Wixengård,
telefon 010- 243 86 02
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2 januari, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B1002/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9642648