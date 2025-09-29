Undersköterka till Hemvården!
Höganäs kommun / Undersköterskejobb / Höganäs Visa alla undersköterskejobb i Höganäs
2025-09-29
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höganäs kommun i Höganäs
På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Hemvården Norr består av engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans arbetar för att ge omsorgstagare en trygg, värdig och meningsfull vardag. Vi är en omtänksam grupp som värnar om varandra och har skapat en arbetsmiljö där gemenskap, omtanke och ansvarstagande står i fokus. Hos oss stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och ser alltid till helheten för att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt.
Vi är måna om att hitta rätt person till vår grupp, någon som delar våra värderingar och kan bidra till både vårt arbete med omsorgstagare och den interna arbetsgemenskapen.
Som undersköterska är du en viktig del av vårt team. Du har ett varierande uppdrag där fokus ligger på att ge högkvalitativ omsorg till omsorgstagare, men också på att bidra till helheten genom att ta ansvar för andra uppgifter som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera.
Arbetet innebär att ge stöd till omsorgstagare i deras dagliga liv, vilket inkluderar hjälp med personlig hygien, måltider, påklädning och förflyttningar. En viktig del av rollen är också att utföra delegerade medicinska uppgifter, såsom läkemedelshantering, insulinadministration och såromläggning.
Utöver det praktiska stödet handlar arbetet om att främja en meningsfull och stimulerande vardag genom att uppmuntra och delta i sociala aktiviteter tillsammans med omsorgstagarna. För att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten ingår även uppgifter som städning, dokumentation och hantering av hjälpmedel.
Samarbete med kollegor är en central del av arbetet, där målet är att skapa en trygg, effektiv och välfungerande omsorgsmiljö för både omsorgstagare och personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och flexibel. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och förstår vikten av att både omsorgstagare och kollegor känner sig trygga och respekterade.
Du tar ansvar för både dina egna arbetsuppgifter och verksamhetens helhet genom att säkerställa att uppgifter blir utförda och ta egna initiativ när det behövs. Med en lösningsorienterad inställning anpassar du dig smidigt till förändringar, prioriterar om vid behov och bidrar till en effektiv och välfungerande arbetsdag.
Genom att vara lyhörd för omsorgstagarnas behov skapar du trygghet och kvalitet i vården samtidigt som du aktivt stöttar kollegor och stärker sammanhållningen i arbetsgruppen. Med en vilja att utvecklas ser du lärande som en naturlig del av din roll och strävar efter att förbättra både dig själv och verksamheten.
Du arbetar strukturerat och säkerställer att dokumentation samt delegerade medicinska uppgifter utförs korrekt och i rätt tid. Genom att värdesätta samarbete och inkludering bidrar du till en positiv och stödjande arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas tillsammans.
Du som söker är utbildad undersköterska. Erfarenhet av arbete med delegerade medicinska uppgifter är meriterande.
Vi erbjuder en trygg och inkluderande arbetsmiljö där både omsorgstagare och kollegor står i fokus. Här får du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och utbildningar som stärker din roll och främjar din professionella utveckling. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att ge omsorgstagarna den bästa möjliga omsorgen, där samarbete och engagemang skapar en positiv och meningsfull arbetsvardag.
Arbetstiderna är blandat dag och kväll
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Körkort: B körkort är krav
ÖVRIGT
Om du blir kallad på intervju behöver du styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I samband med intervjun styrker du ditt medborgarskap genom att ta med giltig legitimation tillsammans med personbevis från Skatteverket. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165) Arbetsplats
Höganäs Omsorg AB Kontakt
Enhetschef Norr
Fredrika Bergmasth 042-337838 Jobbnummer
9532013