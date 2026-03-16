Underrättelseanalytiker med språkkompetens (dari eller persiska)
2026-03-16
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Just nu söker FRA analytiker som har den kreativitet som krävs för att lägga det komplexa informationspusslet och skapa förståelse för vad som egentligen händer i världen. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som underrättelseanalytiker hör du till avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Du samlar in data, bearbetar den med metodisk noggrannhet och analyserar den för att formulera tydliga slutsatser. Du har en överblick över vad som händer i ditt produktionsområde och ser till att förändringar rapporteras i tid.
Som enhetens representant deltar du i mötesforum och arbetsgrupper samt blir en pålitlig kontaktperson för våra uppdragsgivare. Du samordnar möten, förmedlar och diskuterar underrättelser på ett sätt som svarar på deras specifika behov. Du samarbetar också nära andra enheter och avdelningar, tar ett proaktivt initiativ för att förbättra arbetsflöden, samla in ny kunskap, identifiera eventuella brister i material eller processer och tillsammans skapa praktiska lösningar. FRA uppskattar ditt empatiska bemötande och att du snabbt kan anpassa arbetstempot när prioriteringarna förändras.
Det finns möjlighet till språkutveckling och att bygga vidare på din kompetens inom analys, materialbearbetning och tekniska system, så att du kan växa både professionellt och personligt i en arbetsmiljö där ditt perspektiv räknas.
Du kan
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område och/eller förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivet
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
God läs- och/eller hörförståelse i dari och/eller persiska
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetat inom säkerhets-/underrättelsetjänst eller utredande inom statlig verksamhet som exempelvis försvarsmakten, regeringskansliet eller säkerhetspolisen
Van att producera underlag/rapporter inom statlig myndighet eller utredande verksamhet
Ett starkt intresse för grävande journalistik och/eller en kunskapsbas inom historia, kulturgeografi, antropologi eller liknande områden
Erfarenhet av bearbetning och analys som du förvärvat genom studier och/eller arbetslivet
Kunskap om de samhällen och/eller närliggande regioner där dari och persiska talas
Du är
Vi värdesätter en skarp analytisk förmåga som förenas med ett mjukt och nyfiket förhållningssätt. Du har ett intresse för vad som händer i omvärlden och klarar av att hantera stora informationsmängder på ett strukturerat och systematiskt sätt. Din naturliga nyfikenhet får dig att ta initiativ och du har förmågan att omsätta nya idéer och utvecklingsinsatser i handling, alltid med målet att underlätta och förbättra arbetsdagen för dig och dina kollegor.
Flexibilitet är en annan av dina styrkor, du anpassar dig snabbt när omständigheterna förändras och kan smidigt växla i arbetstempo utan att tappa fokus eller kvalitet. Du tar ansvar för dina uppgifter, planerar och levererar i tid, samtidigt som du kan arbeta självständigt och med en tydlig struktur.
Vi söker dig som trivs i samarbete och delar med dig av din kunskap och låter andra växa med den. Genom att vara lyhörd, stödjande och lösningsorienterad bidrar du till en positiv utveckling av enheten och skapar en arbetsmiljö där alla känner sig sedda och uppskattade.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetstester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-12.
Referensnummer 2024FRA578-5.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
