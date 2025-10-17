Underläkare, legitimerad
Barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Är du intresserad av barnmedicin och vill bli en del av vårt trevliga team? Vi förstärker vår verksamhet med en legitimerad läkare. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten och vårt erbjudande
Du kommer att arbeta som legitimerad läkare på våra vårdenheter inklusive barnakuten. Jourtjänstgöring som sjukhusbunden primärjour ingår.
Hos oss arbetar du i nära samarbete med andra professioner, vilket ger dig en bred kompetens och goda möjligheter till utveckling. I nuläget finns ett tiotal ST-läkare och 20 specialistläkare som jobbar tillsammans med klinikens samtliga medarbetare. Vi har en genomtänkt strategi när det gäller kompetensutveckling med återkommande internutbildning.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med tillträde under våren efter överenskommelse. Är du intresserad av en framtida ST inom barn- och ungdomsmedicin så kan möjligheter finnas.
En eventuell framtida ST-tjänst läggs upp enligt Socialstyrelsen och Barnläkarföreningens riktlinjer, och planeras sedan mer i detalj tillsammans med din handledare. Har du legitimation efter utbildning i EU/EES land och påbörjar ST-tjänst efter den 1 juli 2021 kommer du behöva göra bastjänstgöring (BT), som inledande del av din ST-tjänst, vilket innebär att en visstidsanställning inledningsvis blir aktuell. Läs mer här:https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/
Om du har intresse för forskning finns det goda förutsättningar att driva forskningsprojekt. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Din blivande arbetsplats
Inom Barnkliniken vårdar vi barn och ungdomar med alla typer av barnmedicinska sjukdomar och tillstånd inklusive för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Det är ett omväxlande arbete med möjlighet till både bredd och djup. Barnkliniken har omkring 200 medarbetare inom yrkeskategorierna barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och pedagoger.Publiceringsdatum2025-10-17Profil
Vi söker dig som är legitimerad läkare eller som är i slutet av din allmäntjänstgöring (AT) och som tillsammans med oss på kliniken vill utveckla framtidens barnmedicin. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av vård av sjuka barn, men framför allt ser vi att du har ett gediget intresse för barnet samt att du värderar teamarbete högt. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift, minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala.
För att trivas hos oss behöver du vara en person som tycker om utmaningar och som är självgående och flexibel. Vi värdesätter förmåga att arbeta med kvalitets- och förändringsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Simon Rundquist, tfn 010 242 92 99, mobil 0722 19 59 18.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2025-11-03, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
