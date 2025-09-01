Underhållstekniker
2025-09-01
Dina arbetsuppgifter
Underhållstekniker/Mekaniker till VA SYD - bli en viktig roll för samhället
Har du en passion för att hålla maskiner igång och ett öga för detaljer? Vill du göra en verklig skillnad i en viktig samhällsfunktion? Då är du den vi söker!
Vi på VA SYD söker en driven och praktiskt lagd underhållstekniker/mekaniker med fokus på mekanik. I vårt team i Sjölunda blir du en nyckelperson som säkerställer att våra anläggningar fungerar som de ska. Dina dagar kommer att vara fyllda med varierande utmaningar - från förebyggande underhåll och service till avancerade reparationer av den senaste utrustningen.
Varför ska du jobba med oss?
Meningsfullt arbete: Ditt arbete är avgörande för en hållbar vattenförsörjning och rening - en grundläggande del av vårt samhälle.
Starkt team: Du blir en del av ett kunnigt och sammansvetsat team där vi hjälper varandra att lyckas.
Utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på din utveckling med möjligheter till fortbildning och nya utmaningar.
Generösa förmåner: Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, flextid och möjlighet till semesterväxling för en bättre balans mellan jobb och fritid.
Frihet och ansvar: Du får stort förtroende att ta egna initiativ i en trygg och säker arbetsmiljö.
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan med CV senast den 22 september. Vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänstdetaljer och kontakt:
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (dagtid)
Placering: Spillepengen, Malmö
Kontaktperson (rekrytering): Nadia Milotti, 076-855 40 59, nadia.milotti@randstad.se
Kontaktperson (tjänsten): Lars Wickman, 040-635 06 72
Obs! VA SYD är en samhällsviktig verksamhet. Vissa tjänster kan kräva säkerhetsprövning.
Ansvarsområden
Dina ansvarsområden:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på pumpar, ventiler och annan utrustning.
Genomföra ombyggnader och reparationer.
Tillverka mekaniska delar och stötta vår drift.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning och erfarenhet av mekaniskt underhåll. Du gillar att ta eget ansvar, är strukturerad och har en naturlig förmåga att lösa problem. För att trivas i rollen är du också en lagspelare som motiveras av att lära nytt.
Meriterande är om du har kunskap i plåtbearbetning, TIG-svetsning och arbete med rostfritt.Om företaget
Randstad
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Annually Så ansöker du
Nadia Milotti nadia.milotti@randstad.se +46768554059
9486543