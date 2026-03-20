Underhållstekniker - Strängnäs
2026-03-20
Vi söker nu en underhållstekniker till spännande uppdrag i Strängnäs!Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Företaget är en innovativ aktör inom modul- och stålkonstruktioner, med en stark position inom specialiserad produktion och projektbaserad leverans. De befinner sig i en expansiv fas och arbetar med tekniskt avancerade lösningar över hela Sverige. Här blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, precision och utveckling står i fokus.Om tjänsten
Som underhållstekniker får du en central roll i produktionen, där du ansvarar för att maskiner och verkstadsutrustning fungerar optimalt. Du arbetar förebyggande med underhåll, felsöker och åtgärdar driftstopp, samt deltar vid installation och justering av ny utrustning.Ditt arbete säkerställer att mekaniker och produktionspersonal kan bygga och montera produkter på ett effektivt och säkert sätt. Du dokumenterar underhållsåtgärder, deltar i förbättringsprojekt och bidrar till en säker och välfungerande arbetsmiljö.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av underhåll inom industri eller verkstad. Vidare ser vi gärna att du har:
Gymnasial teknisk utbildning, gärna inom mekanik, el eller automation, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivet.
Erfarenhet av felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning.
Förmåga att läsa ritningar, scheman och tekniska dokument.
Strukturerad, noggrann och självgående med god samarbetsförmåga.
Körkort B.
Meriterande:
Erfarenhet av underhållsarbete i produktionsmiljö.
Kunskap om förebyggande underhållssystem.
Certifikat inom svetsning, el eller annan relevant teknisk kompetens.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1984". Omfattning Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Strängnäs
645 30 STRÄNGNÄS
Kraftsam R&B Jobbnummer
9810604