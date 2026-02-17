Underhållsmekaniker till modern industri
Vi söker nu underhållsmekaniker på både junior- och seniornivå - både dig med lång erfarenhet och dig som har mindre erfarenhet men vill utvecklas tekniskt - som vill bli en del av ett växande industriföretag med starkt fokus på hållbarhet.
Som underhållsmekaniker ansvarar du för förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och produktionsutrustning. Du arbetar med felsökning, reparation, service och renovering av maskiner, materialtransportsystem, tryckluftsmaskiner och vakuumpumpar. Rollen omfattar även ansvar för hela maskinlinjer, inklusive demontering, uppmätning, justering, komponent- och mantel/skruvbyten.
Du utför mer avancerade mekaniska arbeten och svetsning självständigt, deltar i förbättrings- och optimeringsarbete för ökad driftsäkerhet och bidrar till utveckling och upplärning av kollegor med mindre erfarenhet.Dina arbetsuppgifter
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och produktionsutrustning
• Mekaniskt underhåll, service och reparationer
• Felsökning och åtgärd av driftstörningar
• Arbete med pneumatik och hydraulik
• Enklare svets- och reparationsarbeten vid behov
• Förbättrings- och optimeringsarbete för ökad driftsäkerhet
• Samarbete med produktion och övriga funktioner i verksamhetenProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av mekaniskt arbete och industriellt underhåll
• Har kunskap inom pneumatik och hydraulik
• Har praktisk erfarenhet av svetsning
• Är van vid felsökning och problemlösning i tekniska system
• Arbetar strukturerat, tar ansvar och driver ditt arbete självständigt
• Är lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i teamOm företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som underhållsmekaniker kan antingen bli en hyr-bemanning eller en direkt rekrytering med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning
