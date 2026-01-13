Underhållsmekaniker
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gängetÄr du underhållsmekaniker och har ett genuint intresse för mekanik och saker som går på räls, snurrar, lyfter och flyter? Vi söker dig som vill bli en del av vårt fantastiska team! Hos oss är du inte bara en medarbetare, du är en viktig del av gänget. Vi värdesätter gemenskap och samarbete.
Så ser en vaaanlig dag utVarje dag hos oss är fylld med spännande utmaningar och möjligheter. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Här har du hela parken som arbetsplats, vi arbetar helt enkelt där attraktionerna finns - såväl inomhus i våra verkstäder som utomhus och högt som lågt.Dagens to-do: skapa magi, genom att:
Arbeta med förebyggande underhåll och daglig tillsyn
Utföra reparationer av varierande komplexitet
Samarbeta med kollegor för att lösa problem och nå gemensamma mål
Bidra med dina unika idéer och perspektiv för att förbättra våra processer
Passar vi ihopHos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du:
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Har en väl utvecklad samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Inte är höjdrädd då arbeten på höga höjder förekommer
Är flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse
Tjänsten ligger inom Kommunals avtalsområde
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, men under nöjesparkens öppethållande är du schemalagd även tidiga mornar och helger
Medicinsk kontroll kommer att genomföras innan tillsättning av tjänst
Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en bred representation i organisationen
Sista ansökningsdag är den 15 februari
Fackliga kontakter
Kommunal: Bosse Nordlander, kommunal.vast@liseberg.se
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
