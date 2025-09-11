Underhållsmekaniker
Husqvarna AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping
2025-09-11
På Husqvarnas Chain & Bars-fabriker arbetar vi med att tillverka kedjor och svärd med hög precision och kvalitet. Vår underhållsavdelning består av 17 engagerade medarbetare som tillsammans säkerställer att produktionen rullar på varje dag. Vi arbetar i två fabriker med ett stort antal maskiner, och vårt mål är att skapa en stabil, säker och effektiv drift. Rollen präglas av variation, samarbete och teknisk bredd.
Vad vi kan erbjuda dig
Hos oss får du en bred och omväxlande roll där du arbetar med både akuta fel och förebyggande underhåll. Du blir en del av ett sammansvetsat team med god stämning och nära kontakt med operatörer, ingenjörer och externa leverantörer. Vi erbjuder flexibilitet i arbetstider, möjlighet att utvecklas inom både mekanik och el/automation, samt en arbetsmiljö där samarbete och ansvar står i centrum.
Om rollen
Felsökning och åtgärd av akuta driftstörningar
Förebyggande underhåll - självständigt och tillsammans med externa aktörer
Maskinförbättringar och återställning till nyskick
Rapportering i underhållssystemet Maximo
Stöd vid mindre projekt, till exempel maskinflytt
Arbetstider: 06:30-15:00 med viss flexibilitet. Ingen natt- eller helgarbete i dagsläget.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gymnasieutbildning inom el eller elautomation, alternativt motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet inom underhåll, gärna med inriktning mot el/automation
God samarbetsförmåga, säkerhetsmedvetenhet och ansvarstagande
Goda kunskaper i engelska - svenska är inte ett krav vid start, men målsättning att lära sig är viktigt
Har du erfarenhet av rapporteringssystemet Maximo ser vi det som ett plus.
Din ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen? Vänta inte - skicka in din ansökan så snart som möjligt! Urval sker löpande. Observera: Vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rekryterande chef: Linda Melvold - linda.melvold@husqvarnagroup.com
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Rekryterare: Jonathan Olsson - jonathan.olsson@husqvarnagroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husqvarna AB
(org.nr 556000-5331)
Drottninggatan 2 (visa karta
)
561 82 HUSKVARNA Jobbnummer
9504390