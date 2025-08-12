Underhållsingenjör till Downing
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och förvalta och utveckla en portfölj av vattenkraftverk i Sverige, Norge och Island - och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid? På Downing får du kombinera teknisk kompetens med miljönytta i ett engagerat team med högt driv.
Vad erbjuder vi?
Frihet under ansvar i en entreprenöriell miljö
Stort fokus på teknik, innovation och förbättringsarbete
Internationell arbetsmiljö
Familjär stämning och hög trivsel på kontoret
Hybridarbete med kontorsplacering i Stockholm.
"Downing är engagerade i att leverera investeringar som gör skillnad - för vår ekonomi, vår hälsa, vårt samhälle, våra lokala gemenskaper och vår miljö. I över 35 år har Downings mycket erfarna team och entreprenöriella anda drivit organisationen att söka långsiktiga och unika möjligheter som löser utmaningar för investerare, företag och samhället i stort.
Från huvudkontoret i London, samt från kontor i Cardiff, Glasgow, Helsingfors och Stockholm, strukturerar och förvaltar Downing innovativa investeringar som möter specifika investerarbehov och som blickar mot framtiden med övertygelse. De över 200 medarbetarna driver Downings vision om långsiktigt värdeskapande, vilket uppnås genom att vara modiga, tydliga och ambitiösa.
Downing erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter. Inom den privata marknaden omfattar infrastruktur för förnybar energi, private equity och private credit. På de publika marknaderna finns ett specialiserat team av fondförvaltare som erbjuder en unik portfölj av investeringsmandat. Som ett certifierat B Corp-företag tar Downing sitt ansvar gentemot investerare, intressenter och samhället på största allvar. Investeringar görs med målet att ge avkastning, men alltid med hänsyn till vilken påverkan de har på världen.
Mångfald är viktigt för Downing, och företaget ser tydligt vilka fördelar det ger att ha ett team med olika bakgrunder och perspektiv."
Om teamet
Du blir en del av vårt hydroteam, som ansvarar för hela värdekedjan inom tillgångsförvaltning av våra vattenkraftverk. Vårt svenska O&M-team består av fyra engagerade medarbetare som driver den dagliga driften och underhållet av 46 småskaliga vattenkraftverk i Sverige, Norge och Island. Vi säkerställer trygga och effektiva anläggningar och arbetar aktivt med att integrera nya förvärv i vår verksamhet.
Mer information om Downing ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund inom teknisk tillgångsförvaltning eller drift och underhåll av tekniska anläggningar. Du är tekniskt kunnig, strukturerad och van att arbeta självständigt med stort ansvar.Krav och kvalifikationer: Civilingenjörsexamen eller motsvarande teknisk utbildning
1-3 års erfarenhet inom exempelvis vattenkraft, tillgångsförvaltning eller projektledning
God förmåga att identifiera och säkerställa efterlevnad av hälsa, säkerhet och miljökrav
Goda kunskaper i MS Excel och god IT-förståelse
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
Stark organisatorisk förmåga och god vana att arbeta efter uppsatta tidsplaner
Tidigare erfarenhet inom förnybar energi är starkt meriterande.
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du är lösningsorienterad, prestigelös och kan balansera både detaljer och helhetsperspektiv. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt, trivs med att ta egna initiativ och motiveras av att bidra till förbättring och utveckling. Du är engagerad och gillar att arbeta i ett mindre team med hög energi och god stämning, där de också ser till att ha roligt på vägen.
Vad innebär rollen?
Som underhållsingenjör får du en central roll i förvaltningen av bolagets kraftverk. Du arbetar tätt med tekniker och entreprenörer för att säkerställa att drift och underhåll fungerar optimalt, att lagkrav följs och att tekniska incidenter hanteras effektivt. Du ansvarar för projekt inom förbättring, optimering och dokumentation, samt stöttar organisationen i rapportering och analys.Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar: Projektleda OPEX- och mindre CAPEX-projekt
Säkerställa att förebyggande och korrigerande underhåll utförs enligt avtal
Hantera servicebegäran och tekniska incidenter
Säkerställa att förebyggande underhåll och besiktningar utförs
Genomföra platsbesök, skapa rapporter och föreslå åtgärder
Arbeta med förbättringsarbete, effektivisering och optimering
Dokumentera åtgärder, följa upp drift och bidra till rapportering till styrelse/investerare
Integrera nya kraftverk i interna system och processer
Kontera och godkänna fakturor i Dynamics, dokumentera i Word och Sharepoint
Resor inom Sverige och Europa förekommer.
Detta är en direktrekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse med inledande provanställning. Tjänsten är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka. Företaget har sitt huvudkontor centralt i Stockholm. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
