Snickare sökes till Höganäs
Höganäs Byggservice AB / Snickarjobb / Höganäs Visa alla snickarjobb i Höganäs
2026-06-10
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höganäs Byggservice AB i Höganäs
Snickare sökes – Bli en del av oss!
Vi växer och söker nu en skicklig och engagerad snickare som vill vara med och skapa kvalitativa projekt!
Vi söker dig som har yrkesstolthet, ett öga för detaljer och som trivs med att arbeta både självständigt men även i team. Som person är du lösningsorienterad, pålitlig och har en positiv inställning till ditt arbete.
Vi erbjuder:
✔️ Varierande och spännande projekt
✔️ Ett tryggt och trevligt arbetslag
✔️ Goda utvecklingsmöjligheter
Vi söker dig som har:
Erfarenhet inom snickeri eller byggbranschen
B-körkort (krav)
God känsla för kvalitet och noggrannhet
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor kopplat till rekryteringen mejla till: robin@hoganasbyggservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: robin@hoganasbyggservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Byggservice AB
(org.nr 559523-5937) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robin Lundin robin@hoganasbyggservice.se 0761621862 Jobbnummer
9958507