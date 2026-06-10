Gymnasielärare i Matematik och naturkunskap - Spånga gymnasium
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2026-06-10
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Om jobbet
Spånga gymnasium är ett litet, trevligt gymnasium med ca 350 elever. Här finns engagerad personal och personalomsättningen är låg. Skolan ligger idylliskt i Solhems villaområde och du tar dig enkelt till skolan med pendeltåg eller buss. Vi har ett stort utbud av utbildningar, så som Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt IMS (Språkintroduktion), IMY-NB (yrkesintroduktion NB) samt anpassad gymnasieskola med de nationella programmen SMD (Skog, Mark, Djur) och FB (Fastighet och Byggnation). Nu söker vi en legitimerad gymnasielärare för undervisning i matematik och naturkunskap. Kommande läsår är tjänsten uteslutande på anpassad gymnasieskola samt på IMY-NB med specialpedagogisk verksamhet.
För att lyckas med uppdraget krävs att du har samarbetsförmåga, tycker om att tillsammans med kolleger utveckla undervisningen och att du har god förmåga att anpassa dina lektioner till olika elevgrupper.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär framför allt att planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera undervisning. Du deltar i ämnes- och arbetslag samt övriga möten så som skolans utvecklingsgrupper där du tillsammans med kolleger bidrar till att lyfta vår skola ytterligare. Undervisningen så som den är planerad för läsåret 26/27 ligger uteslutande på anpassad gymnasieskola samt på IMY-NB med specialpedagogisk verksamhet. I dessa grupper finns även en elevassistent.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och naturkunskap på gymnasienivå. Du har vana av, och trivs med, att undervisa elever med särskilda behov och är skicklig i att anpassa undervisning för olika nivåer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Intervjuar sker löpande, varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Adolf Rudbecks väg 21 (visa karta
)
163 54 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Spånga gymnasium Kontakt
Jens Kristensson jens.kristensson@edu.stockholm.se 0768429675 Jobbnummer
9958506