Nordmaling - Personlig Assistent, Sommarjobb Som Kan Bli Fast!
Trygga Assistans I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-10
, Vännäs
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, Vännäs
, Nordmaling
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eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad – varje dag?
Vi på Trygg Assistans söker nu en personlig assistent till en härlig kund i Nordmaling. För rätt person väntar en schemarad på cirka 75 %, med arbetspass förlagda över dygnets alla timmar. Helgarbete ingår.
Det här är inte bara ett jobb – det är en möjlighet att bli en viktig del av en annan människas vardag och liv. Du får följa med på allt från bilträffar och shoppingturer till daglig verksamhet och spontana roadtrips. Ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som är trygg, flexibel, har nära till skratt och tycker om att möta människor. Erfarenhet från vård och omsorg är inget krav. Det allra viktigaste är att personkemin stämmer och att du har ett genuint intresse för att hjälpa andra att leva ett rikt och självständigt liv.
Som personlig assistent stöttar du kunden med bland annat:
- Personlig omvårdnad och hygien
- Förflyttningar
- Kommunikation
- Hushållssysslor
- Sociala aktiviteter och utflykter
Kunden har ett stort intresse för bilar, så om du också gillar motorer, bilträffar eller en tur på vägarna är det ett extra plus – men absolut inget måste.
Är pendlingen värd det?
Vi tror det. För många är det här ett arbete som ger så mycket mer än bara en lön. Du får ett varierande jobb med stort ansvar, många skratt och möjligheten att göra verklig skillnad i en annan människas liv. Bor du i Umeå, Hörnefors, Husum, Bjurholm eller någonstans däremellan kan det här vara jobbet som är värt några extra mil.
Vi söker dig som:
- Har fyllt 18 år
- Har B-körkort
- Kan arbeta varierande tider, inklusive dagar, kvällar, nätter och ibland dygnspass
- Är ansvarstagande, lyhörd och har en positiv inställning
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Trygg Assistans – tillsammans skapar vi en vardag fylld av möjligheter, gemenskap och livskvalitet.
Vid frågor om tjänsten hör av er till kundansvarig Stefan: 070-108 86 42 eller via mail stefan@tryggassistans.sePubliceringsdatum2026-06-10Om företaget
Trygg Assistans är ett litet och familjärt företag med kunden och dennes assistenter i fokus. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. Varje grupp har en egen kund-och personalansvarig som ser till att du trivs och får den hjälp du behöver för att lyckas i ditt arbete. Hos oss känner vi varandra – här är ingen anonym.
Eftersom vi känner våra kunder väl, sköter vi vår egen rekrytering. Därför undanber vi oss vänligen men bestämt all kontakt från rekrytering-och bemanningsföretag.Kontaktperson för detta jobb
Stefan Jonssonstefan@tryggassistans.se
070-108 86 42 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygga Assistans i Norr AB
(org.nr 556824-4809), https://tryggassistans.se
Västra norrlandsgatan 11 D (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Medarbetare
Stefan Jonsson stefan@tryggassistans.se Jobbnummer
9958510