Utvecklare med inriktning DevOps
Professional Galaxy AB / Civilingenjörsjobb / Jönköping Visa alla civilingenjörsjobb i Jönköping
2026-06-10
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Utvecklare med inriktning DevOps hos vår kund.
Om uppdraget
Kravprofil • Flerårig dokumenterad erfarenhet av DevOps-arbete och systemutveckling. • Erfarenhet av att driftsätta applikationer i Kubernetes med Helm. • Erfarenhet av containerteknik med Docker. • Praktisk erfarenhet av CI/CD. • Erfarenhet av monitorering och övervakning i Grafana. • Erfarenhet av Linux-miljö och skriptning (t.ex. Bash eller Python). • Hög samarbetsförmåga, kommunikativ, ansvarstagande, strukturerad och god problemlösningsförmåga. • Flytande svenska i både tal och skrift. • Kunna vara på plats enligt beskrivningen under rubriken stationeringsort.
Meriterande kompetens: • Erfarenhet av icke-funktionella tester – last och prestanda (t.ex. JMeter eller k6). • Erfarenhet av backendutveckling inom Java. • Erfarenhet av Jenkins, Maven och Node. • Erfarenhet av säkerhetsaspekter inom DevOps, exempelvis secrets management och container-scanning. • Erfarenhet av agila arbetssätt. • Erfarenhet av verksamhetskritiska system i komplexa organisationer. • Erfarenhet av system med höga krav på säkerhet, behörighet, spårbarhet och tillgänglighet.
Sammanfattning Kompetensnivå: 4 Period: 2026-08-24 -- 2026-12-31, option 7x6 månader Omfattning: 100% Placeringsort: Jönköping Krav på svenska: Ja Svar önskas: 2026-06-18
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Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889630-2047292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Jönköping Centralstation (Buss) (visa karta
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553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9958522