Tandläkare till Praktikertjänst Tandvårdsgruppen Trollhättan
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandläkarjobb / Trollhättan Visa alla tandläkarjobb i Trollhättan
2026-06-10
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Information om arbetsplatsen
Kliniken ligger centralt i Trollhättan och har fem välplanerade behandlingsrum. Här arbetar idag två tandläkare, två tandhygienister och två tandsköterskor i ett engagerat team. Mottagningen är välutrustad med OPG samt två iTero‐scanners och vi arbetar digitalt med fokus på kvalitet, effektivitet och patientupplevelse. Kliniken är etablerad med mycket gott rykte, samtidigt som det finns stor potential att vidareutveckla verksamheten tillsammans med dig som vill ligga i framkant. Här arbetar vi med glädje och engagemang för att ge våra patienter den bästa möjliga tandvården.
Efter många år hos oss går nu en av våra tandläkare i pension. Vi söker därför dig som vill bli en del av vårt team och ta vid i en väletablerad och välfungerande verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med några års erfarenhet inom yrket.
Du är en trygg och engagerad person som vågar ta initiativ, samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende hos dina patienter. Att bygga långsiktiga relationer är en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en lagspelare med god samarbetsförmåga och en positiv inställning till teamarbete. Erfarenhet av att arbeta delegerat är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare Flera års klinisk erfarenhet God datorvana Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett varmt bemötande och sätter patienten i fokus. Du är engagerad, ansvarstagande och trivs både med självständigt arbete och arbete i team. För oss är det viktigt att du vill bidra till en positiv stämning, god kommunikation och ett öppet samarbetsklimat. Vi värdesätter initiativförmåga, kvalitetstänk och viljan att fortsätta utvecklas i din profession.
Vad kan vi erbjuda dig
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva vårdbolag för både patienter och medarbetare. För att lyckas med det satsar vi på våra medarbetares delaktighet, utveckling och arbetsmiljö.
Hos oss får du:
Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka ditt arbete Lyhörd organisation där dina idéer och initiativ uppskattas Kompetenta och engagerade kollegor Tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialistkompetenser inom Praktikertjänst Dental En arbetsmiljö präglad av trivsel, samarbete och arbetsglädje Marknadens ledande journalsystem Frenda
Övrig information
Tjänsten är deltid.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Adolf Fredriks kyrkogata 9B (visa karta
)
103 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Praktikertjänst Dental Kontakt
Regionchef
Tannaz Jalilian tannaz.jalilian@ptj.se 070-1681683 Jobbnummer
9958515