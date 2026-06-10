Account Manager till Lely Sverige
Delve Interim & Search AB / Säljarjobb / Lidköping Visa alla säljarjobb i Lidköping
2026-06-10
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Vill du ha en roll där du får kombinera relationsbyggande försäljning med ett stort eget ansvar och frihet att själv styra din vardag? Trivs du i en roll där du är ute hos kund, arbetar långsiktigt med befintliga relationer och samtidigt är en viktig länk mellan kund och organisation?
Lely Sverige befinner sig i en spännande utvecklingsresa där fokus ligger på att stärka eftermarknaden och skapa ännu större kundvärde genom nära samarbeten med lantbrukare i hela regionen. Här får du en nyckelroll i att utveckla kundrelationer och bidra till fortsatt effektivisering och automatisering av svenskt lantbruk.
Låter det intressant? Sök rollen som Account Manager till Lely Sverige.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som Account Manager på Lely Sverige ansvarar du för att utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer med befintliga lantbrukskunder i din region. Rollen är affärsnära och bygger på att du är ute hos kund majoriteten av din tid, där du arbetar proaktivt med att förstå deras verksamhet, identifiera behov och säkerställa att de får ut maximalt värde av sina Lely-lösningar.
Du är lyhörd för signaler kopplade till eftermarknaden – serviceavtal, förbrukningsvaror, mindre produkter och uppgraderingar – samtidigt som du fångar upp större affärsmöjligheter och för dialogen vidare internt till rätt funktion, exempelvis projektsälj eller serviceorganisation. Du är kundens självklara kontaktpunkt för icke-tekniska frågor och säkerställer att kunden får en sammanhållen och professionell upplevelse genom hela relationen.
Rollen innebär ett stort eget ansvar där du själv planerar din vardag, bokar dina kundbesök och driver din pipeline i CRM-systemet. Samtidigt är du en viktig del av ett tight säljteam där du samarbetar nära projektsäljare, serviceorganisation, FMS- och marknadsfunktion för att skapa bästa möjliga kundnytta.
Du arbetar strukturerat med kundbesök, där du genomför behovsdialoger, följer upp tidigare insatser och tar fram en tydlig handlingsplan tillsammans med kunden. En viktig del av rollen är att säkerställa att det som lovas internt och externt också blir genomfört, samt att följa upp resultat och kundnöjdhet över tid.
Du rapporterar till Sälj och Projektchef och ingår i ett team om totalt fem personer inom säljorganisationen i Sverige.
Exempel på ansvarsområden:
• Utveckla och vårda långsiktiga relationer med befintliga kunder • Genomföra proaktiva kundbesök och behovsdialoger • Identifiera merförsäljning • Fungera som kundens primära kontaktpunkt • Samordna internt mellan service, FMS och projekt sälj • Arbeta aktivt i CRM (Salesforce) med uppföljning, pipeline och dokumentation • Ta fram offerter på mindre produkter och följa upp affärer till avslut • Delta i kundevent, öppna gårdar och branschaktiviteter • Säkerställa uppföljning av åtgärder och kundplaner efter varje besök • Bidra till utveckling av arbetssätt och kundprocesser
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med flexibel placering. Du utgår antingen hemifrån eller från Lelys kontor i Lidköping, beroende på vad som passar dig bäst. Rollen är till stor del fältbaserad och innebär att du arbetar ute hos kund i din region, med resor som en naturlig del av vardagen.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en relationsbyggande och affärsnära roll där du får ta ett stort eget ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt. Du har ett starkt driv, är initiativrik och motiveras av att skapa värde i nära dialog med kund.
Du har en naturlig förmåga att lyssna in kunders behov och omvandla det till affärsmöjligheter. Samtidigt är du strukturerad och trygg i att arbeta långsiktigt med kundrelationer där förtroende och närvaro är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi att du: • Har erfarenhet av försäljning eller kundnära arbete, gärna med fokus på långsiktiga relationer • Har intresse för eller erfarenhet från lantbruk, tekniska lösningar eller liknande bransch • Trivs i en roll där du själv planerar och strukturerar din vardag • Har god systemvana, gärna från CRM-system som Salesforce eller liknande • Är kommunikativ och trygg i dialog med olika typer av kunder och kollegor • Innehar B-körkort • Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Som person är du social, prestigelös och relationsskapande. Du trivs i en roll där du kombinerar frihet med ansvar och där du får vara den som håller ihop kunddialogen och säkerställer att inget faller mellan stolarna – både för kundens och organisationens bästa.
Om Lely Sverige
Lely är ett internationellt familjeägt bolag som sedan 1948 utvecklar innovativa lösningar för modern mjölkproduktion. Med fokus på automation, djurvälfärd och hållbarhet är Lely en ledande aktör inom robotisering av lantbruket.
I Sverige arbetar Lely nära lantbrukare genom sitt lokala Lely Center, där försäljning, service och eftermarknad samverkar för att skapa långsiktiga kundrelationer och effektiva gårdar.
Kulturen präglas av enkelhet, långsiktighet och ett starkt engagemang för både kunder och medarbetare – där teknik och relationer går hand i hand.
För mer information: www.lely.com/se/
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Placering: Flexibel (hemkontor eller Lely's kontor i Lidköping). Resor inom regionen ingår.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Lely Sverige med Delve Interim & Search. Välkommen att kontakta Linus Erwander på linus.erwander@delvegroup.se
för mer information. I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7727710-2047278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delve Interim & Search AB
(org.nr 559542-5579), https://delve.teamtailor.com
Strandgatan 28 (visa karta
)
531 60 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Delve Interim & Search Jobbnummer
9958518