Administratör, ledare, säljare
Logistik & Distribution i Norden AB / Backofficejobb / Ånge Visa alla backofficejobb i Ånge
2026-06-10
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Företaget Ease, Joy & Glory erbjuder uthyrning av industri, kontor, butiker, villor, stugor och lägenheter. Hyresgästerna är både svenska och internationella.
Vi söker dig som kan öka uthyrningen och skapa fler långtids avtal med stora företag. Arbetsuppgifterna innefattar även hantering av bokningar på olika bokningsportaler, kontakt med hyresgäster och administration kring bokningar, kontakt med övriga anställda om de behov som finns för hyresfastigheterna samt prospektering av nya hyresgäster.
En stor uppgift i tjänsten är att själv kontakta nya företagskunder även tex butikskedjor som kan vara intresserade att hyra ytor i Affärshuset Mejeriet Ånge.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För mer information om företagen se www.uthyres.eu www.ramsjocamping.com www.rentalhome.se
eller www.billebro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Villagatan 5 (visa karta
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841 98 LJUNGAVERK Arbetsplats
Ljungaverk Jobbnummer
9958521