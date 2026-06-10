Vill du jobba hos oss på Feskhandlarn?
Båth Fisk AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-06-10
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Vill du jobba hos oss på Feskhandlarn i sommar?
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade sommarvikarier som vill bli en del av vårt härliga team under årets mest fartfyllda och roliga period!
Hos oss är ingen dag den andra lik. Vi möter människor varje dag som söker inspiration, kvalitet och god service – och vi strävar alltid efter att ge våra kunder en upplevelse utöver det vanliga.
Vi söker dig som:
Är positiv, driven och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Trivs med att möta människor och brinner för god service.
Är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta.
Gillar att ta egna initiativ och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Har ett intresse för mat, matlagning eller råvaror (meriterande men inget krav).
Hos oss får du:
Vara en del av ett engagerat och sammansvetsat team.
Möta många kunder och skapa minnesvärda kundupplevelser.
Lära dig mer om fisk, skaldjur, delikatesser och matlagning.
Utvecklas både personligt och yrkesmässigt i en verksamhet där vi värdesätter engagemang och ansvar.
Vårt mål är enkelt:
Alla kunder som besöker oss ska känna sig välkomna, inspirerade och väl omhändertagna. Därför söker vi medarbetare som tycker om att ge det lilla extra och som vill vara med och skapa en butik fylld av kvalitet, kunskap och service.
Tidigare erfarenhet från butik, restaurang, café eller serviceyrken är meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning och vilja att lära.
Känner du att detta passar dig eller någon du känner? Skicka in din ansökan eller tipsa gärna vidare!
Skicka din ansökan till oss på pontus.bath@icloud.com
Bifoga CV samt ett kort personligt brev där du berättar lite om dig själv, varför du vill arbeta hos oss och vad du tror att du kan bidra med till vårt team.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och viljan att ge våra kunder service i toppklass.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Kanske är det just dig vi söker till sommarens härligaste team!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: pontus.bath@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fiskförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båth Fisk AB
(org.nr 556436-8370)
Rödgårdsvägen 34 (visa karta
)
423 34 TORSLANDA Kontakt
VD
Pontus Båth pontus.bath@icloud.com 0733561558 Jobbnummer
9958523