Underhållsingenjör Signal

Vill du använda din signalkompetens i en roll där du bidrar till en bättre järnväg? Som underhållsingenjör bidrar du till infrastrukturutvecklingen i Syd och bästa möjliga underhåll av vår anläggning. Var med och gör Sverige närmare!
Dina arbetsuppgifter
Trivs du med en varierad vardag, där den ena dagen inte är den andra lik? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Som underhållsingenjör stöttar du projektledaren och projektteamen i ett eller flera baskontrakt med projektets leveranser inom signalteknik. I samarbete med projektledaren och teamet tillämpar du de avtal och kontrakt som tecknats mellan Trafikverket och våra entreprenörer/leverantörer. Tillsammans tillser ni att underhållskontrakten följs och att vi har en robust och säker järnvägsanläggning. I rollen har du mycket kontakter inom Trafikverket, men också med allmänhet, kommuner och andra myndigheter.
Du kommer huvudsakligen arbeta i kontorsmiljö, men även vara ute i järnvägsanläggningen i mindre omfattning. Den ena dagen är du inne på kontoret och arbetar med våra IT-system, håller fysiska eller digitala möten och samverkar med dina kollegor. Nästa dag är du ute i anläggningen och undersöker dess tillstånd samt identifierar behov av åtgärder. Dessutom får du leda mindre projekt och utredningar - perfekt för dig som gillar att ta ansvar och utvecklas inom ditt område.
Arbetet sker i huvudsak dagtid och även om du ibland reser i tjänsten, sker endast övernattningar i undantagsfall. För dig som vill kunna arbeta delvis på distans, kan det i den här tjänsten finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Jag som blir din chef heter Jonas Lycksell. Jag driver verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar för och utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!
I dina ansvarsområden ingår bland annat att:
Analysera, identifiera och föreslå åtgärder. Du analyserar och uppmärksammar fel, brister och störningar och föreslår förbättringar för att säkerställa en driftsäker järnvägsanläggning. I detta ingår även att ta fram underlag till beställningar och uppdatera underhållsplanerna.
Hålla i teknikmöten med entreprenören och följa upp planerade och utförda arbeten. Du säkerställer att entreprenaden utförs i enlighet med avtal, relevanta lagar och andra styrande dokument. Leveransuppföljningen sker både på plats i anläggningen och genom våra system.
Stötta projektledaren med prognosarbete, medverka i upphandlingar och bidra till projektens ekonomi- och fakturahantering. Du deltar normalt i projektteamets möten och vid behov även på byggmöten med entreprenören. Du kommer att vara rådgivare och stöd till projektledaren, men också en viktig resurs för resten av teamet där du bidrar med din specialistkompetens.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar och har förmåga att samarbeta med andra på ett prestigelöst sätt, samtidigt som du också tar eget ansvar för att planera och slutföra dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad i hur du tar dig an och prioriterar arbetet, tar initiativ och vågar fatta beslut. För oss är det viktigt att du har gott omdöme och kan balansera lyhördhet och dialog med tydlig kommunikation, samt att du är lösningsorienterad och ser till helheten när du fattar beslut om vägen framåt. Du har god problemlösningsförmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förklara tekniken för den som är mindre insatt. Arbetet ställer också krav på god administrativ förmåga.
Vi söker dig som har
aktuell, flerårig erfarenhet av arbete med signalteknik inom järnväg
eftergymnasial utbildning i signalteknik inom järnväg eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil
god datorvana och förmåga att använda IT-system i arbetet
Det är ett plus om du även har
erfarenhet av praktiskt signaltekniskt arbete (underhåll/felavhjälpning på järnvägen t.ex. från entreprenadverksamhet)
flerårig, bred erfarenhet inom hela teknikområdet med gedigen kunskap inom de flesta signal- och ställverkssystemen i anläggningen
relevant erfarenhet inom säkerhets- och underhållsbesiktning
ytterligare kompetens inom bana och/eller elteknik
ytterligare kompetens inom bana och/eller elteknik

erfarenhet av att ha arbetat med projektering och/eller arbetsledning inom signalteknik där du t.ex. fått planera och beställa arbeten
