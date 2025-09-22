Underhållsingenjör
2025-09-22
Järfälla
Sollentuna
Upplands Väsby
Sigtuna
Järfälla
Upplands Väsby
Täby
Solna
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. Våra 40.000 medarbetare över 13 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra tre affärsområden för smarta nät, förnyelsebar energi och kundlösningar.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.
Om oss
Du kommer att tillhöra gruppen Långsiktig Aktivitet inom avdelningen Underhåll på vår produktionsanläggning i Högbytorp norr om Stockholm. Här arbetar vi med underhållsåtgärder som planeras från en månad och framåt samt våra årliga revisioner i en miljö där struktur, samarbete och problemlösning står i centrum. Gruppen är en viktig del av ett större sammanhang där vi tillsammans med Drift och Anläggning skapar en trygg och effektiv produktion av fjärrvärme.
Din roll
I den här rollen får du en nyckelroll i att skapa ett hållbart och effektivt underhållsarbete för de anläggningsområden som du har ett underhållsansvar för. Du planerar och följer upp insatser, för nära dialog med entreprenörer och partners, samt tar fram beslutsunderlag och säkerställer att arbetet håller både tidsramar och budget. Tillsammans med kollegor bidrar du till att utveckla arbetssätt och lösningar som gör verklig skillnad i vardagen.
Du arbetar nära avdelningarna Drift och Anläggning, bereder arbetsordrar och deltar i samordningen av insatser för att minimera påverkan på produktionen. Du utvecklar rutiner och instruktioner inom ditt område och är en viktig del i förbättringsarbete och investeringsbedömningar. Ekonomisk uppföljning är en naturlig del av din roll, där du analyserar utfall och driver kostnadskontroll. Du kommer även att vara en viktig del av vårt revisionsteam.
Rollen kan innebära att utföra insatser på flera av våra anläggningar i norra Stockholm och körkort är ett krav för rollen.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område samt en erfarenhet från energi- eller processinriktad verksamhet. Tidigare erfarenhet från underhållsplanering är meriterande, men viktigast är ett intresse för att utvecklas inom långsiktigt underhåll.
För att trivas i rollen ser vi att du tycker om struktur och planering, är lösningsorienterad och har fallenhet för att samarbeta med olika funktioner. Du tar gärna initiativ, för ditt arbete framåt och bidrar med idéer som förbättrar både arbetssätt och resultat.
Hur är det hos oss?
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin egen hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är t.ex. arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är den 6 oktober.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Ludvig Boström, +46 702 316237
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Ersättning
