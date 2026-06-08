Ställföreträdande avdelningschef vid Försvarsmedicincentrum
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2026-06-08
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Vill du bidra till att stärka Försvarsmaktens försörjningsförmåga genom att tillföra ett tydligt militärt perspektiv i en verksamhet med huvudsakligen civilt anställda? Vi söker nu en ställföreträdare till vårdgivareavdelningens chef – en nyckelroll med stort inflytande i en verksamhet som är i stor expansions fas.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).
Funktionsenheten utgörs av officerare, civila specialister som bland annat läkare och sjuksköterskor. FunkE består tre avdelningar, Vårdgivaravdelningen, Utvecklingsavdelningen och Medicinalpersonalförsörjningsavdelningen. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja krigsförbanden, stödja Försvarshälsan med riktlinjer för säker och trygg hälso- och sjukvård. FunkE bedriver också utveckling och försörjning med sjukvårdsmaterial och läkemedel samt forskning inom det Försvarsmedicinska området.
Om befattningen
Som ställföreträdande avdelningschef är du avdelningschefens närmaste stöd och ersättare. Du har en central roll i planering, genomförande och uppföljning av avdelningens verksamhet. Befattningen innebär såväl operativt som administrativt ansvar och kräver god samarbetsförmåga gentemot övriga delar av Funktionsenheten.
Du säkerställer att att avdelningen jobbar systematiskt och håller hög kvalitet i arbetet. Du ska även vara beredd att delta i Funktionsenhetens ledning och stabtjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som ställföreträdande Avdelningschef är du avdelningschefens närmaste stöd i att leda, följa upp och utveckla enhetens arbete samtidigt som du sömlöst kan kliva in som ersättare till avdelningschefen när så krävs. I din roll ansvarar du särskilt för att:
Vara beredd att vid behov företräda avdelningschefen i interna och externa sammanhang.
Tillföra och förankra ett helhetsperspektiv i enhetens utveckling, särskilt kopplat till krigsorganisationen, militärregionernas behov och operativ effekt.
Kommunicera och representera vårdgivaravdelningen (VGA) i en miljö med huvudsakligen civila kollegor – på ett tydligt, rakt och professionellt sätt.
Säkerställa förståelse för det militära uppdraget inom VGA och bidra till verksamhetsutveckling med fokus på genomförandekraft.
Följa upp resultat, identifiera förbättringsområden och säkerställa att verksamheten levererar mot uppsatta mål.
Stödja arbetet med beslutsunderlag, orderverk och uppföljning.
Bidra till utveckling av rutiner, personal och materiel.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Erfarenhet från civila befattningar med ansvar för ledning, planering eller utveckling.
Erfarenhet av att tolka och arbeta med regelverk, juridik eller lagtexter.
Mycket god förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift, på svenska och engelska.
Körkort B.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom försvarsmedicin.
Erfarenhet av arbete i förändrings- eller utvecklingsprojekt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din profession, uppträder med tydlighet och har en god förmåga att förklara och motivera på ett pedagogiskt sätt. Du är resultatinriktad och van vid att följa upp verksamhetens prestationer och bidra till förbättringar. Du behöver ha en väl utvecklad förmåga att kommunicera, både när du framför egna budskap och när du tar emot återkoppling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Fredrik Löfberg, tel FM växel: 010-8251000
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Alexandra Philipson, tel FM växel: 010-8251000
Fackliga företrädare:
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se
Samtliga nås via FM växel: 010-8251000
ANSÖKAN:
Vi vill ha din ansökan i form av ditt CV samt svar på ett antal urvalsfrågor. Sista ansökningsdag är 2026-06-18. Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9951496