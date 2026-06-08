Redovisningsansvarig till Atteviksgruppen i Jönköping
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2026-06-08
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Vill du ta ett helhetsansvar för redovisningen i ett stabilt och framgångsrikt familjeägt bolag med starka varumärken i ryggen? I samarbete med Mpya Finance söker nu Atteviksgruppen en serviceinriktad och affärsdriven redovisningsansvarig till deras kontor i Jönköping!
Atteviksgruppen omsätter cirka 3 miljarder kronor och har omkring 500 medarbetare totalt, varav 9 personer arbetar inom ekonomi. Här blir du en viktig del av en verksamhet med lokal förankring och en långsiktig ägarstruktur, samtidigt som du verkar i en kontext kopplad till några av bilbranschens starkaste aktörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsansvarig har du ett övergripande ansvar för redovisning och rapportering. Du arbetar nära ekonomichef och de övriga kollegor i ekonomiteamet, räkna med att du blir en nyckelperson i att säkerställa hög kvalitet i de finansiella processerna. Du kommer rapportera till ekonomichefen för Atteviks Bil AB, men kan komma att arbeta med flera bolag i koncernen.
Månads- och årsbokslut
Årsredovisning
Skatte- och momsredovisning
Analys och uppföljning av finansiella resultat
Delaktighet i budget- och prognosarbete
Kontoavstämningar
Upprätta och kvalitetssäkra rapporter och nyckeltalsuppföljning
Delaktighet i utveckling och effektivisering av processer och arbetssätt
Stöd till verksamheten i redovisningsrelaterade frågor
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet inom kvalificerad redovisning. Du upprättar bokslut och årsredovisning självständigt och har god erfarenhet av K3-regelverket. Vidare känner du dig trygg i att hantera moms och skatt; kanske har du erfarenhet av detta från bilbranschen? Vi ser att du har god vana av att arbeta i större affärssystem och i Excel. Meriterande är om du arbetat i Visma, Qlik eller Medius som är systemen här.
Som person är du strukturerad, analytisk och har ett intresse för att förbättra processer och arbetssätt. Du arbetar självständigt och proaktivt, tar initiativ och driver arbetet framåt med ett lösningsorienterat mind-set. För dig är det naturligt att inte bara identifiera problem – utan också ta ansvar för att hitta hållbara och effektiva lösningar.
Du är nyfiken och engagerad och har viljan att vara med och utveckla och effektivisera arbetsprocesser och ekonomifunktionen. Du trivs i en miljö där du får ta stort ansvar, samtidigt som du uppskattar att samarbeta och gärna bidrar till ett positivt teamklimat. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 2026. I den här rekryteringen samarbetar Atteviksgruppen med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Paulina Jutnäs på 0729-98 87 66, paulina.jutnas@mpya.se
, alternativt Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om Atteviksgruppen AB
Atteviks finns på 9 orter i Småland. Sedan 1945 har vi varit i bilbranschen. Vi erbjuder ett brett sortiment av personbilar, lastbilar och transportbilar från ledande varumärken som Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda och Scania. Vårt mål är att vara nära kunden och erbjuda hög service hos våra auktoriserade verkstäder. Med ett tätt servicenät finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: paulina.jutnas@mpya.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555), https://www.atteviks.se/
John Bauersgatan 1 (visa karta
)
553 23 JÖNKÖPING Arbetsplats
Atteviksgruppen AB Jobbnummer
9951506