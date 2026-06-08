Saab Dynamics rekryterar Koordinator till utbildningsteamet
AxÖ Consulting AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll där du får vara navet som får avancerad utbildningsverksamhet att fungera smidigt i praktiken? Nu söker Saab Dynamics en koordinator till vårt utbildningsteam i Boden – en roll för dig som gillar struktur, människor och att få saker att hända.
Hos oss blir du en viktig del i arbetet med att stödja Försvarsmakten i införandet av digitala ledningsstödsystem (LSS Mark). Det är högteknologiskt, samhällsviktigt och bygger på samarbete mellan Saab, FMV och Försvarsmakten. I utbildningsteamet ser vi till att rätt kompetens når rätt person – och här är du en central del i kedjan.
Din roll – mer än administration
Som koordinator är du den som håller ihop helheten bakom kulisserna. Du skapar struktur, ordning och flöde i en verksamhet där mycket händer samtidigt och där detaljerna gör stor skillnad.
Du kommer bland annat att:
Planera och boka kurser, utbildningstillfällen och lokaler
Samordna och driva kursadministration från start till mål
Hålla ordning på register, deltagarlistor och utbildningsdokumentation
Vara en viktig kontaktpunkt för utbildare, deltagare och samarbetspartners
Bidra till att utveckla smarta, effektiva arbetssätt i teamet
Säkerställa att logistiken kring utbildningarna fungerar i praktiken
Här får du en roll där din struktur och noggrannhet verkligen gör skillnad – varje dag.
Placeringsort: Boden
Vem vi tror att du är
Du trivs i en roll där du får kombinera service, administration och koordinering. Du är trygg i att arbeta självständigt, men gillar också att vara en del av ett team där man hjälps åt och löser saker tillsammans.
Vi tror att du har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning och att du har god datorvana med lätthet att sätta dig in i nya system. Erfarenhet från Försvarsmakten och/ eller frivillig organisation är meriterande. Du har en stark förmåga att skapa ordning, planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt. Vidare ser vi att du har en positiv, lösningsfokuserad och serviceinriktad inställning, samt en god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation i mötet med andra. Resor kan ingå i tjänsten.
B-körkort är ett krav.
Varför Saab och det här teamet?
Här blir du en del av något större. Vår verksamhet bidrar direkt till att stärka Försvarsmaktens förmåga – och därmed Sveriges säkerhet. ILS-utbildningsteamet är ett engagerat och kunnigt team där teknik, pedagogik och struktur möts i en viktig helhet.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Saab Dynamics har valt att samarbeta med AxÖ Consulting för denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Per Nyqvist, Saab Dynamics, 073 – 446 86 38 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson, AxÖ Consulting, 070 – 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång, så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 23 juni.
Ansökan endast via denna länk; https://axoconsulting.varbi.com/se/what:job/jobID:943728/
Varmt välkommen med din ansökan – här får du möjlighet att göra skillnad.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.varbi.com/se/what:job/jobID:943728/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951493