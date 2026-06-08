Apotekschef - Skogås
Apoteket AB / Chefsjobb / Huddinge Visa alla chefsjobb i Huddinge
2026-06-08
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Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Skogås Centrum & Sparvugglan
Apoteket i Skogås ligger i Skogås Centrum och flyttade under våren 2026 in i en ny, modern och inspirerande lokal. Centrumet är under fortsatt utveckling med flera planerade satsningar, vilket skapar goda förutsättningar för apotekets fortsatta tillväxt och utveckling.
Apoteket Sparvugglan är beläget i Brandbergen Centrum och har en viktig roll för kunderna i närområdet. Tillsammans utgör apoteken en grupp med 10 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att skapa värde för kunderna.
Här får du möjlighet att leda två apotek med stark lokal förankring och stor utvecklingspotential, där du kan göra verklig skillnad för både kunder, medarbetare och verksamhet.
Din roll
Som Apotekschef ansvarar du för att leda och utveckla både Apoteket Skogås och Apoteket Sparvugglan. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, resultat och medarbetare, med fokus på att skapa en engagerande arbetsmiljö och en kundupplevelse i toppklass.
I rollen arbetar du nära dina team för att skapa struktur, driva utveckling och säkerställa att apoteken når sina mål. Genom ett närvarande och coachande ledarskap inspirerar du dina medarbetare att växa, ta ansvar och bidra till verksamhetens framgång.
Du blir en viktig del av regionens ledarteam och samarbetar med andra Apotekschefer för att dela erfarenheter, utveckla arbetssätt och skapa bästa möjliga förutsättningar för både kunder och medarbetare.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som ansvarig för [namnge apotek] har du en nyckelroll i att forma en verksamhet där omtanke, kvalitet och ansvarstagande genomsyrar varje dag. Genom att leda med engagemang och tydlig riktning skapar du förutsättningar för att både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Leda och stötta ditt team, med ett engagerat ledarskap som skapar trygghet och trivsel.
Säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet, så att kunderna alltid får professionell hjälp och rådgivning.
Arbeta aktivt med förbättringar och utveckling ,både operativt och strategiskt, för att stärka verksamheten och kundupplevelsen.
Samarbeta över avdelningsgränserna, dela kunskap och bidra till att utveckla hela Apotekets verksamhet.
Ta initiativ och driva förändring, både i den dagliga verksamheten och i långsiktiga projekt för att möta framtidens behov.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett tydligt och engagerande ledarskap, samt ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet.
Du har tidigare erfarenhet från liknande chefsroll.
Du är utbildad farmaceut.
Du är en trygg och inspirerande ledare som engagerar och utvecklar människorna omkring dig.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och öppet.
Du är lösningsorienterad och trivs med både dagliga frågor och långsiktiga förändringar.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benifex): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården – alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet – så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev – frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815541-2040135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Skogåstorget 9 (visa karta
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142 30 HUDDINGE Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9951498