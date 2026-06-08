Unikas LSS-boende i Björknäs söker nya Stödassistenter
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Nacka Visa alla vårdarjobb i Nacka
2026-06-08
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Nacka
, Nora
, Hallsberg
, Örebro
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Om Unika Björknäs
Björknäs gruppbostad erbjuder boende för sex personer som omfattas av personkrets 1. Boendet består av sex moderna lägenheter, alla med en öppen och rymlig planlösning. Vår personal har gedigen erfarenhet och bred kompetens inom autismspektrumet, och vi arbetar med tydliggörande pedagogik som grund för att skapa en trygg och anpassad miljö för varje individ.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning. Tjänstgöringsgrad: Efter behov. Arbetstid: Rullande schema som omfattar dagtid, kvällar och helger. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Glöm inte att specificera hur din bakgrund och erfarenheter matchar de kvalifikationer vi söker för denna roll. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på Unika! I samband med eventuell anställning behöver belastningsregister uppvisas. Om du kallas till intervju måste du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Om Unika
Unika är en del av Attendo, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Hos oss finns många erfarna kollegor du kan lära dig av, och tack vare vår storlek som arbetsgivare kan vi erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder friskvård och andra förmåner, samt interna utbildningsmöjligheter och kollektivavtal.
Tillsammans har vi stora möjligheter att vidareutveckla en omsorg för en meningsfull vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7867558-2040134". Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Henriksdalsringen 10 (visa karta
)
131 32 NACKA Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9951500