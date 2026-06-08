Uppstartsansvarig till Simpleko
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-06-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Uppsala
, Enköping
, Sala
, Stockholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi är specialister på ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Med digitala verktyg och personlig service gör vi det enklare för styrelsen att få koll på ekonomin, fatta rätt beslut och planera långsiktigt. Vi är ca 80 medarbetare och finns både i Östersund och i Uppsala. Våra kunder finns runt om i hela Sverige och uppgår till ca 1 300 stycken, där majoriteten är bostadsrättsföreningar.
Uppstartsansvarig till vårt uppstartsteam
Vill du arbeta i en nyckelroll där struktur, kundkontakt och kvalitet står i fokus?
Nu söker vi en uppstartsansvarig som vill vara med och säkerställa en trygg och professionell övergång för våra nya kunder, från första mötet till en fungerande förvaltning.
Om Simpleko
Simpleko är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen som specialiserar sig på ekonomisk förvaltning. Vi levererar tjänster till cirka 1350 kunder – främst bostadsrättsföreningar – över hela Sverige och vår leverans är helt digital. Vi är ungefär 80 medarbetare fördelade på två kontor, ett i Uppsala och ett i Östersund.
Om rollen
Som uppstartsansvarig blir du en del av vårt uppstartsteam bestående av fem medarbetare. Teamet ansvarar för att nya kunder får en smidig start hos oss och att överlämningen till förvaltningsteamet sker med hög kvalitet.
Vi har haft branschens nöjdaste kunder tre år i rad, och i denna roll är du en viktig del i att fortsätta leverera på det löftet.
Du ansvarar för kundens uppstartsresa från att förvaltningsavtalet är signerat till dess att ekonomin är avstämd, förvaltningen fungerar fullt ut och är redo att lämnas över. Uppstartsperioden kan variera mellan cirka 3–12 månader.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, samordna och driva uppstartsprojekt för nya kunder
• Inhämta och kvalitetssäkra underlag från tidigare förvaltare
• Säkerställa korrekt migrering av ekonomiska data och avtal
• Kommunicera med styrelser, tidigare förvaltare och interna team för en trygg övergång
• Ansvara för den löpande ekonomiska förvaltningen upp till ett år efter förvaltningsstart
• Dokumentera och vidareutveckla vår uppstartsprocess
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av ekonomisk förvaltning, gärna inom bostadsrättsföreningar och/eller samfälligheter
• Gärna erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar och/eller samfälligheter
• Har mycket goda kunskaper i ekonomisk redovisning och lägenhetsförteckning
• Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
• Kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, och kan anpassa ditt språk efter situation och mottagare
• Trivs i en administrativ, koordinerande och kundnära roll
• Är van att arbeta digitalt och har god IT-vana
• Trivs i en miljö där tempot ibland är högt och prioriteringar kan ändras snabbt
• Har ett genuint intresse för kvalitet, kundrelationer och förbättringsarbete
Du delar och står upp för våra värderingar: respekt, etik, samarbete, innovation och ansvar.
Placeringsort
Uppsala
Arbetstider
Ordinarie arbetstid är vardagar kl. 8.00–17.00 med möjlighet till flextid. Under perioden 15 juni–15 september är arbetstiden kl. 8.00–16.00. Vi erbjuder ett flexibelt arbetsliv med möjlighet till distansarbete upp till 50 % av arbetstiden enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast fredagen den 26 juni 2026, till jobb@simpleko.se
. Vi tillämpar provanställning. Vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ivo Nazlic, Gruppchef Uppstart 018-66 01 68, alternativt ivo.nazlic@simpleko.se
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
754 23 UPPSALA Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9951491