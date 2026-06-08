IT-tekniker - Användarstöd IT Falun
Region Dalarna / Supportteknikerjobb / Falun Visa alla supportteknikerjobb i Falun
2026-06-08
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Nu söker vi till Användarstöd IT en IT-tekniker som vill vara med och utveckla och leverera IT-stöd till Region Dalarnas verksamheter.
Användarstöd IT är regionens centrala supportfunktion och ansvarar för IT-support, ärendehantering, leveranser och användarnära utveckling. Vårt uppdrag är att skapa en tillgänglig och fungerande IT-miljö som stödjer medarbetarna i deras dagliga arbete.
Vi är en del av Digitalisering, IT och medicinsk teknik (DIM), där vi arbetar både operativt och långsiktigt med att säkra drift, förbättra tjänster och driva utveckling. Hos oss möts du av ett sammansvetsat team med bred kompetens, där vi tar ett gemensamt ansvar för leveransen.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba nära verksamheten och göra skillnad i den digitala vardagen? Nu söker vi en IT-tekniker till Användarstöd IT inom Digital arbetsmiljö.
Hos oss arbetar du både i första och andra linjen med att stötta vårdens och regionens medarbetare i IT-frågor. Det handlar om allt från att ta emot och lösa ärenden direkt med användaren till mer avancerad felsökning och hantering av utrustning.
I första linjen är du ofta användarens första kontakt. Du guidar via telefon och fjärrstyrning och ser till att problem blir lösta snabbt eller skickas vidare vid behov. I andra linjen arbetar du mer tekniskt med fördjupad felsökning, leveranser och utbyten av IT-utrustning som datorer, skärmar och skrivare.
Du blir en del av Digital arbetsmiljö inom DIM (Digitalisering, IT och medicinsk teknik), där vi tillsammans skapar en stabil och verksamhetsnära digital arbetsmiljö för hela Region Dalarna.Kvalifikationer
Skallkrav:
Gymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i Windows 11
Erfarenhet av arbete i helpdesk/support och ärendehanteringssystem
Förståelse för klienter, klientplattformar och kringutrustning
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort (manuell)
Meriterande:
Kunskap inom ITIL
Grundläggande nätverkskunskaper (TCP/IP, DHCP, LAN/WAN/WiFi)
Erfarenhet av arbete i större IT-miljö
Erfarenhet från offentlig verksamhet
Erfarenhet av både support och drift
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RSF:2026:045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RsF, K o B, Regionfastighet, Hälpmedel, Region utv Kontakt
Rekryterande chef
Daniel Karlsson daniel.karlsson@regiondalarna.se Jobbnummer
9951503