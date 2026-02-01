Underhållschef
2026-02-01
Underhållschef till Botkyrkabyggen
Vill du vara med och utveckla Botkyrkabyggens fastighetsbestånd och samtidigt bidra till trygga och hållbara boendemiljöer för våra hyresgäster?
Trivs du i en roll där du kombinerar långsiktigt strategiskt arbete med ett närvarande och engagerat ledarskap? Då kan rollen som underhållschef vara helt rätt för dig!
Om rollen
Som underhållschef får du en central roll i att forma och driva Botkyrkabyggens långsiktiga underhållsarbete. Du ansvarar för två kompetenta grupper - projektledare inom skador samt ett besiktningsteam - vilket tillsammans omfattar 10 medarbetare. Genom ett närvarande och tydligt ledarskap skapar du förutsättningar för att grupperna ska lyckas i sitt uppdrag och bidra till ett effektivt och kvalitetssäkrat underhåll.
Du säkerställer att långsiktiga underhållsplaner utvecklas, följs upp och genomförs på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, i enlighet med lagar, branschstandarder och Botkyrkabyggens mål. Rollen är både strategisk och operativ med tydligt fokus på förebyggande underhåll samt utveckling av arbetssätt och processer.
Du rapporterar till fastighetsutvecklingschefen och tjänsten är placerad på huvudkontoret i Tumba.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera behov av förebyggande åtgärder och hantera skador samt säkerställa att inre underhåll utförs på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.
Utveckla, implementera och följa upp långsiktiga underhållsplaner för att bibehålla fastigheternas värde och förebygga akuta åtgärder.
Planera, organisera och leda underhållsarbeten i enlighet med gällande lagar, regler och interna riktlinjer.
Arbeta med och utveckla fastighetssystem och digitala verktyg för underhållsplanering, såsom Vitec och Planima.
Ansvara för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom underhållsområdet, inklusive att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan.
Säkerställa god och tidig kommunikation till hyresgäster inför genomförande av underhållsprojekt.
Leda kostnadsstyrning inom projekten, inklusive uppföljning, regleringar och budgetansvar.
Stötta vid upphandlingar enligt LOU samt vid avrop av entreprenörer och konsulter, inklusive kravställning och avtalsuppföljning.
Delta i utveckling av avdelningens processer, rutiner och mallar.
Vem du är
Högskoleutbildning inom fastighet, samhällsbyggnad eller motsvarande med inriktning mot bygg eller fastighet.
Flera års erfarenhet i en chefsroll, gärna inom offentlig sektor eller fastighetsbranschen.
Dokumenterad erfarenhet av fastighetsunderhåll och underhållsplanering.
God systemvana och erfarenhet av fastighetssystem för underhåll (t.ex. Vitec och Planima).
Erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med kostnadseffektivt och långsiktigt underhåll.
B-körkort är ett krav.
Du är en trygg och närvarande ledare som skapar engagemang och ansvarstagande i ditt team. Du har en stark kommunikativ förmåga, arbetar strukturerat och trivs i en roll där du både leder, utvecklar och driver arbetet framåt.
Du är initiativtagande, lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda samarbeten - även i perioder med högt tempo. Du gillar att utveckla arbetssätt och processer, gärna i digitala miljöer.
Vad Botkyrkabyggen har att erbjuda
Botkyrkabyggen erbjuder dig ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och många kontaktytor både i och utanför företaget. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flexibla arbetstider och ett gott arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Botkyrkabyggen med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult jenny.tell@fasticon.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se
