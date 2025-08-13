Underhållschef
Experis AB / Maskinreparatörsjobb / Olofström Visa alla maskinreparatörsjobb i Olofström
2025-08-13
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Olofström
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven Underhållschef med erfarenhet av att leda, utveckla och strukturera underhållsarbetet till ett spännande bolag i Olofström som arbetar med tillverkning av karosskomponenter. Bolaget är specialiserade på kvalificerad produktion för såväl serieproduktion som eftermarknad. Här får du möjligheten att arbeta i ett mindre bolag med platt organisation där du har möjlighet att påverka och göra skillnad!
Här kommer du som Underhållschef arbeta i en produktionsanläggning som har tillgång till all kompetens och utrustning som krävs för tillverkning av karosskomponenter utifrån fordonsbranschens krav på hög kvalitet, korta ledtider och snabb anpassning till nya modellserier samt tunnplåtsartiklar till andra branscher.
Vi söker nu en Underhållschef till vår underhållsavdelning med erfarenhet av att leda, utveckla och strukturera underhållsarbetet.
Så som ledare i organisation behöver du ha ett närvarande ledarskap. Vilket innebär att du på ett prestigelöst sätt förstärker kulturen för samarbete och involvering och arbetar för att få ett gemensamt arbetssätt att fungera i praktiken. Vi söker dig som har förmåga att leda, lära, lyssna och inspirera.
Här får du ett spännande och utmanande arbete. Du kommer att arbeta i ett teknikdrivet och innovativt mindre företag. En fördel är att både utveckling och produktion sker i samma hus. Du kommer att arbeta i en platt organisation vilket till exempel innebär goda möjligheter att påverka och göra skillnad. Det råder ett vänligt och hjälpsamt klimat i företaget.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som Underhållschef här får du en nyckelroll där du kommer att ansvara för fabrikens underhåll likväl som fastighet, mekanik, el och automation. Det innefattar både planerat och akut underhåll, projekt att förbättra befintliga maskiner/fastigheter och installation av ny utrustning.
Vi ger dig det operativa ansvaret för den dagliga driften samt det förebyggande arbetet med att säkerhetsställa driften och minimera störningar i produktionen. En viktig del av arbetat är felorsaksanalyser och långsiktiga åtgärdsplaner som inkluderar den strategiska utvecklingen av underhållsarbetet. Du har personalansvar samt budgetansvar över din enhet och rapporterar till den operativa chefen.Kvalifikationer
I den här rollen värdesätter vi tidigare erfarenhet och kunskap av liknande arbetsuppgifter. Viktigast är dock att du har rätt personliga egenskaper.
För att trivas tror vi att du har följande erfarenheter:
* Minst 5 års erfarenhet av en underhållsutvecklingsroll med kunskap inom tillverkningsindustrin.
* Gärna även något års yrkeserfarenhet som ingenjör från underhållsarbete inom processindustrin
* Erfarenhet inom underhållsutveckling av nya anläggningsområden
* Erfarenhet inom processframtagning och utveckling
* Uppföljning och resultatredovisningar
* Systemvana från underhållssystem och Excel
* Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet från systemet Maintmaster
Vi tänker oss att du som söker sannolikt redan har en ledande-, eller samordnande befattning inom underhåll eller produktionsteknik idag.
Vidare tänker vi oss att du är uthållig, prioriterar och tar beslut. En förutsättning är att du trivs med att engagera och entusiasmera samt har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. Ett nära samarbete med kollegor är en framgångsfaktor i vår resa framåt.
Övrigt:
Start: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Lön: Individuell
Ort: Olofström
Under dina första 6 månader kommer du att arbeta som konsult hos Jefferson Wells med målet att övergå i fast anställning hos vårt kundföretag. I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök redan idag! Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärsmål i fokus. Vi har ett långsiktigt engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Som konsult hos Jefferson Wells utvecklar du tillsammans med din konsultchef en specifik karriärplan utifrån dina önskemål och din kompetens. Genom oss får du möjlighet att arbeta på stora internationella koncerner och mindre bolag inom många olika branscher. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "85f24031-3a5f-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Jenny Öster Jenny.Oster@manpower.se Jobbnummer
9457292