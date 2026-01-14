Tvättbiträde - Timvikariat
Västra Götalandsregionen / Maskinoperatörsjobb / Alingsås Visa alla maskinoperatörsjobb i Alingsås
2026-01-14
Nu söker vi timvikarier till enheten Förbehandlingen på Tvätteriet i Alingsås.
Välkommen med din ansökan senast 1 februari.
Om Tvätteriet
Tvätteriet i Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Varje dygn sorterar och hanterar vår produktionskedja 37 ton tvätt som vi sedan levererar tillbaka till våra kunder. På Enheten Förbehandling tar vi emot och sorterar all inkommande tvätt samt nytt gods i både manuella processer och med hjälp av automation.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som tvättbiträde på Förbehandlingen kommer du arbeta med mottagning och sortering av inkommande textilier och tvätt. För att främja en god arbetsmiljö roterar du arbetsstation vid flera tillfällen under arbetspasset. Du är en viktig faktor i arbetet med att säkerställa en fungerande drift av maskinparken genom att exempelvis anpassa hanteringen av textilier beroende på produkttyp och processdel. I rollen ingår även att sköta och övervaka maskiner och automatiserad utrustning, till exempel att starta, stoppa och justera maskiner samt uppmärksamma och rapportera eventuella driftstörningar. Din insats i det löpande kontroll- och förbättringsarbetet är en central del för verksamheten och dess utveckling.
Om dig
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt föra dialog med kunder och arbetskamrater. Då din arbetsdag spenderas i industrimiljö är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment. Tjänsten ställer också krav på grundläggande IT-kompetens vilket innebär att du har datorvana och erfarenhet av digitala verktyg. Då du i arbetet kommer att hantera vårdtextilier i olika skick behöver du vara bekväm med detta och noggrant följa hygienrutiner och särskilda instruktioner.
Som person är du duktig på att skapa goda relationer till kunder och arbetskamrater. Du tar ansvar, är noggrann och lojal mot ditt uppdrag. Vi söker dig som visar intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete och att vara flexibel vid eventuella förändringar under arbetsdagen kommer naturligt för dig.
Tidigare erfarenhet av arbete inom industri är meriterande.
Praktisk information
Tjänsten är ett timvikariat där sysselsättningsgraden kan variera från vecka till vecka. Ifall du trivs hos oss och vi med dig finns goda möjligheter till längre vikariat under sommaren. Tvätteriet är i drift, måndag till fredag och arbetspassen är förlagda på två skift. Helgarbete förekommer vid högtider och på röda dagar.
Nuvarande skift
Tidiga skiftet: måndag-torsdag 05:52-14:34, fredag 05:52-13:06
Sena skiftet: måndag-torsdag 14:24-23:01, fredag 12:54-21:06Övrig information
För denna tjänst efterfrågar vi inte personligt brev utan vi vill att du bifogar CV och svara på ett par urvalsfrågor. Frågor om tjänsten hanteras av Åse Saxberg, Enhetschef på Förbehandlingen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/174". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Alingsås Kontakt
Åse Saxberg, Enhetschef 0700823412 Jobbnummer
9684687