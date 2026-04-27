Två HR-konsulter
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Vill du arbeta i en bred och verksamhetsnära HR-roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad för chefer, medarbetare och i förlängningen våra barn och elever? Nu söker vi två HR-konsulter till utbildningsförvaltningen.
HR-teamet inom utbildningsförvaltningen består av fyra HR-konsulter, en HR- och arbetsmiljökonsult samt en HR- och arbetsmiljökoordinator. Inom avdelningen finns även bemannings- och rekryteringskoordinatorer samt utvecklingsledare/VFU-ansvarig. Avdelningen leds av områdeschef HR och kompetensförsörjning.
I Järfälla Kommun arbetar vi tillsammans för helheten. Att arbeta som HR-konsult på utbildningsförvaltningen innebär att man har många samarbetsytor och kontakter inom förvaltningen, med externa parter och ett nära samarbete med kommunens centrala HR-funktion.
Arbetsuppgifter
Som HR-konsult arbetar du verksamhetsnära i en bred och kvalificerad HR-roll som konsultativt stöd till chefer inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Du arbetar självständigt med eget ansvar samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor i HR-teamet. Vid behov möter du verksamheten på plats för att säkerställa ett verksamhetsanpassat HR-stöd.
I rollen ingår att:
* Ge verksamhetsnära och kvalificerat HR-stöd till rektorer, biträdande rektorer och andra chefer
* Vara rådgivande och coachande inom hela HR-området med tyngdpunkt på arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, komplexa personalärenden, organisationsförändringar/omställning samt facklig samverkan och förhandling
* Stödja chefer i arbetsgivarrollen på organisations, grupp och individnivå
* Arbeta med årliga HR-processer såsom löneöversyn och medarbetarundersökningar
* Arbeta självständigt med ansvar för både HR-processer och enskilda ärenden
* Planera och genomföra informations- och utbildningsinsatser för chefer
* Introducera och stödja nya chefer inom HR-området
* Delta i forum, nätverk och processgrupper där HR-expertkunskap efterfrågas
* Bidra till utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av HR-processer och arbetssätt
* Medverka i förändrings- och förbättringsarbete tillsammans med verksamheten
* Hantera flera parallella ärenden och projekt i ett periodvis högt arbetstempo
* Medverka i arbete kopplat till säkerhet och krisberedskap utifrån centrala HR-direktiv
Utöver den konsultativa rollen arbetar du även inom ett eller flera fokusområden där de aktuella områdena kommer vara kompetensförsörjning, arbetsrätt och/eller ledarskap och medarbetarskap. Inom ditt fokusområde har du ett tydligt ansvar för struktur, utveckling, implementering och uppföljning av processer, rutiner och gemensamma HR-dokument. Du driver utvecklings- och förbättringsarbete, implementerar nya arbetssätt samt säkerställer att chefer och kollegor inom HR-teamet är uppdaterade om förändringar och aktuella frågor inom området.Kvalifikationer
* Personalvetarexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Erfarenhet av verksamhetsnära HR-arbete i en konsultativ roll
* Goda kunskaper inom bredden av HR, särskilt inom arbetsrätt och rehabilitering
* God administrativ förmåga och digital kompetens (MS Office och HR-system)
* Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig verksamhet
* Kunskaper i Allmänna Bestämmelser (AB) och gärna Bilaga M (lärare)
* Erfarenhet av strategiskt arbete inom kompetensförsörjning och/eller medarbetarskap och ledarskap
Vi söker dig som är självgående, trygg i din kompetens och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är initiativtagande, proaktiv och har ett gott omdöme även i komplexa situationer. Du kommunicerar tydligt och förtroendeingivande och har lätt för att bygga goda relationer med både chefer och kollegor.
Du trivs i förändring, är prestigelös och har förmåga att snabbt ställa om mellan konsultativa, operativa och strategiska uppgifter. Arbetstempot är periodvis högt och rollen innebär att hantera flera parallella ärenden och processer. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, ha god prioriteringsförmåga och kunna anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321606".
Detta är ett heltidsjobb.
177 80 JÄRFÄLLA
Järfälla kommun, Utbildningsförvaltningen
HR-konsult
Angelica Binnberg angelica.binnberg@jarfalla.se 08-580 284 52
