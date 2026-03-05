Två forskare, inst för odontologi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom det odontologiska området. Varje år examineras 93 tandläkare, 30 tandhygienister och 20 tandtekniker samt ett antal forskarstuderande.
Verksamheten bedrivs inom 13 ämnesområden och i nära samarbete med institutioner vid Sahlgrenska akademin och Folktandvården Västra Götaland.
Två forskare, 50% under 2 år som fördelas enligt samverkansavtal mellan institutionen för odontologi och Folktandvården Västra Götaland.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningarna är att forskare ska ges möjlighet att bygga upp kompetens och meritera sig för en fortsatt forskar och eller lärarkarriär.
Anställningarna avser odontologisk forskning med tydlig klinisk tillämpning och har inrättats i samverkan mellan institutionen för Odontologi och Folktandvården Västra Götaland (TUA). Anställningarna är tidsbegränsade, två år och med omfattning 50%, och kombineras med annan anställning vid institutionen eller tjänst inom Folktandvården Västra Götaland." Kvalifikationer
Du bör ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast tre år före sista ansökningsdag. Med avlagd doktorsexamen avses datum för utfärdat examensbevis.
Tillsättning sker inom samrådsenheten OdontSAM och baseras på vetenskaplig skicklighet i första hand. Vid tillsättningen kommer även pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet och förmåga till samarbete att beaktas.
Anställning
Du kommer första året att vara anställd 50% vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin. För år 2 skapas ytterligare forskningstid genom att medel motsvarande den lönekostnad som åtgått under år 1 används för att köpa ut forskningsmånader inom befintlig tjänst. Detta innebär att du under perioden kommer att ha två anställningar där respektive organisation skriver anställningsavtal.
Kontaktuppgifter för anställningarna
Kontakta prefekt Peter Lingström, peter.lingstrom@gu.se
, för ytterligare information om anställningarna.
Fackliga organisationer
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska innehålla:
• CV/Meritförteckning
• Intyg om doktorsexamen
• Plan för inriktning av forskning för anställningen.
Sista dag för ansökan: 2026-03-26
