Produktionschef Meltshop - Ssab Mini-Mill, Luleå
Ncc Aktiebolag / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-06-12
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En roll för dig som vill och kan vara på plats
Vi säger det direkt: det här är en roll som kräver hög närvaro i Luleå, cirka 80 % av arbetstiden. Det är på plats i produktionen som ledarskapet gör skillnad. NCC ombesörjer resor och boende för dig som bor på annan ort, men rollen passar bäst för dig som har en livssituation där Luleå fungerar över tid – oavsett om du bor i regionen, har anknytning hit eller är beredd att göra Luleå till din bas under projektet.
Om rollen
Som Produktionschef för Meltshop får du en central och strategisk roll i projektets ledning, med fullt ansvar för produktion, produktionsmetoder och projektlogistik inom etappen. Du rapporterar till Produktionsdirektör och arbetar nära projektledning, tekniska funktioner och kommersiell ledning.
Du leder en organisation med cirka 5 Blockchefer och 20–25 Arbetsledare – ett ledningsuppdrag i flera nivåer där din uppgift är att få chefer att växa, bygga struktur och driva mot gemensamma mål.
Du kommer att:
Ha det övergripande ansvaret för produktion, produktionsmetoder och projektlogistik inom Meltshop-etappen
Leda och utveckla produktionsorganisationen och resursplaneringen, med både egna och externa resurser
Säkerställa att produktionen håller tids-, kvalitets- och kostnadsramar
Driva hälso- och säkerhetsarbetet i ett område med tung maskinell utrustning
Delta i strategiska beslut i projektets ledning och bidra med prognoser och rapportering
Din profil
Du är en trygg och strategisk ledare med gedigen erfarenhet av produktion i stora och komplexa projekt. Du har lett andra chefer, byggt organisationer i flera nivåer och vet vad som krävs för att hålla ihop produktion där industri, entreprenad och processleverantörer möts.
Du har sannolikt haft roller som Projektchef, Produktionsdirektör, Arbetschef, Platschef med produktionsansvar eller motsvarande – inom bygg, anläggning eller tung industri.
Vi tror att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning, t.ex. civilingenjörs- eller kandidatexamen
Mångårig erfarenhet av produktion och produktionsledning i stora industri- eller byggprojekt
Produktionsteknisk kompetens inom relevanta områden
Erfarenhet av entreprenadkontrakt samt projekterings-/byggnadskontrakt
Djup förståelse för sambanden mellan kalkyl, planering, ekonomistyrning, inköp, konstruktion och produktion
Mycket god engelska i tal och skrift – projektet drivs i internationell miljö
Du är handlingskraftig, bygger starka relationer och kommunicerar tydligt med olika intressenter – i linje med våra NCC Star Behaviors: Passion för prestation, Bygg tillsammans, Genomför och följ upp, Agera med omtanke.
Om NCC Green Industry Transformation
NCC Green Industry Transformation är ett affärsområde specialiserat på stora och komplexa infrastruktur- och industriprojekt med fokus på framtidens gröna industriprojekt. NCC och SSAB har tecknat avtal om bygg- och anläggningsarbetena för den östra halvan av det nya stålverket, som beräknas vara i drift i slutet av 2029. Stålverket är ett steg i SSAB:s strategi att erbjuda utsläppsfritt special- och premiumstål.
NCC erbjuder
NCC har kollektivavtal för alla medarbetare, vilket ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk. Vi erbjuder försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex. För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta Amelie Molin på amelie.molin@ncc.se
.
Sista ansökningsdag är 25 juni. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag.
Leda produktionen i ett av Sveriges största gröna industriprojekt
På Svartön i Luleå bygger NCC den östra halvan av SSAB:s nya stålverk – ett projekt i mångmiljardklassen och ett av de mest avgörande stegen i den svenska industrins gröna omställning. I Meltshop, smältverket, börjar själva ståltillverkningen: DRI- och skrotmatning till ugnarna, tung maskinell utrustning, fundament och traverser som ska linjeras millimeternoggrant mot processleverantörens krav.
Nu söker vi en Produktionschef som vill ta det övergripande ansvaret för denna etapp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Västra Varvsgatan 11 (visa karta
)
972 36 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Amelie Molin amelie.molin@ncc.se Jobbnummer
9961632