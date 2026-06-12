Teknisk Chef till Barilla/Wasa i Filipstad
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2026-06-12
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Om Barilla Barilla är ett familjeföretag som grundades 1877 som en liten pasta- och brödbutik och är idag en av de mest framgångsrika livsmedelstillverkande företagen i världen. Barilla-gruppen äger 30 produktionsanläggningar, exporterar till mer än 100 länder världen över och är idag ca 9000 anställda. Huvudkontoret ligger i Amsterdam, Nederländerna och i Sverige finns Wasa-fabriken i Filipstad samt marknadskontor i Stockholm. Vi har en grundfilosofi som genomgår hela verksamheten - Bra för dig, bra för planeten och vi arbetar varje dag enligt våra värderingar: förtroende, mod, passion, nyfikenhet och integritet för att producera mat som vi vill kunna ge våra egna barn. Wasa grundades i Sverige 1919 och är en del av Barilla-gruppen. Vi är världens största tillverkare av knäckebröd och har två produktionsanläggningar, en i Filipstad och en i Celle, Tyskland. Den höga kvaliteten och variationen av våra välkända knäckebrödsprodukter äts av konsumenter i mer än 40 länder.
Teknisk chefFabriken i Filipstad tillverkar knäckebröd under varumärket Wasa. Under de senaste tre åren har det både i Filipstad och Celle gjorts omfattande strukturella förändringar med stora investeringar i utbyggnad och installation av nya av produktionslinjer och fastighet. Vi söker nu en Teknisk chef som tillsammans med tekniska teamet fortsätter utveckla fabriken.
Om tjänstenSom teknisk chef är du en viktig del av fabrikens ledningsgrupp där du rapporterar till fabrikschef. Du leder ett kompetent team av fyra direktrapporterande chefer på teknikavdelningen som arbetar med underhåll, fastighet, projekt och investeringar. Hela avdelningen omfattar ca 30 personer samt externa leverantörer.
Rollen är bred och innefattar bland annat att:
Leda och utveckla teamet för att tillsammans nå fabrikens mål.
Ansvara för budget och kostnadsramar för befintlig teknik och fastighet.
Ta fram underlag, planer och kalkyler för investeringar i fabrik och fastighet.
Hålla sig up to date med teknisk utveckling för att säkerställa att fabriken är konkurrenskraftig nu och i framtiden.
Teknisk rådgivning och support till produktion.
Följa upp nyckeltal och säkerställa att mål nås och inte överskrider lagd budget.
Tillsammans med teamet, och kollegor inom produktion, säkerställa att underhållsarbetet i fabriken är väl planerat och utförs enligt plan.
Upphandla och koordinera inköp av extern kompetens.
Säkerställa och optimera fabrikens tekniska utrustning för energiförsörjning.
Utöver ovan prioriterar du och leder arbetet så att personal och kolleger mår bra på sin arbetsplats, och ger dem förutsättningar för att lyckas i sina roller.
Vem är duFör att lyckas i rollen är du en lagspelare som trivs när du får alla att känna sig delaktiga och trygga i vad som förväntas. Din bakgrund är troligen att du jobbat i producerande verksamheter där du haft roller med ansvar. Du behöver inte teknisk spetskompetens inom alla områden, men bredd, relevant utbildning och ett stort teknikintresse är viktigt. Erfarenhet av kalkylering, budgetarbete, projektledning och personalansvar ser vi som nödvändigt.
Du är duktig på att hålla struktur på verksamheten. Du gillar att jobba i nuet, samtidigt som du jobbar med att utveckla både tekniska lösningar, arbetssätt och organisation.
Dina ledaregenskaper är av yttersta vikt, där vi ser att du är en i gänget och trivs att arbeta tillsammans med andra i en internationell kontext, samtidigt som du driver utveckling och är tydlig med riktning och förväntningar.
Vad får du hos BarillaVi erbjuder en viktig, varierande och spännande roll i ett stabilt och växande internationellt företag med fantastiska produkter under välkända varumärken. Du ges stora möjligheter för fortsatt personlig utveckling inom Barilla, både lokalt och globalt. I Filipstadsfabriken möter det lokala det globala, alltid tillsammans, alltid som ett team!
Du får såklart också en massa trevliga och kompetenta kollegor som väntar på att få välkomna sin nya kollega.
Barilla är en öppen och inkluderande arbetsplats där alla oavsett bakgrund får samma karriärs och utvecklingsmöjligheter.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖvrigtTjänsten är heltid med placeringsort Filipstad. Din ansökan vill vi ha senast den 2026-07-12. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stijn Bos eller Erik Ramström. stijn.bos@qtym.se
, 070-457 47 71. erik.ramstrom@qtym.se
, 073-500 74 97. För att kvalitetssäkra processen tar vi endast emot ansökningar via formuläret nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
682 30 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barilla Kontakt
Rekryterare
Stijn Bos stijn.bos@qtym.se 0704574771 Jobbnummer
9961634