HR-specialist med bred arbetsrättslig profil
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2026-06-12
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vill du arbeta i en HR-roll där arbetsrätt, högskolespecifik reglering och professionellt arbetsgivarstöd möts och där du får bidra med din erfarenhet och bli en del av ett erfaret team där kollegialt stöd och gemensamma avvägningar är centrala inslag i vardagen? Lunds universitet och sektionen HR söker nu en HR‐specialist med bred arbetsrättslig profil.
Rollen är placerad vid avdelningen Avtal och förhandling som är en av fyra avdelningar vid sektionen HR vars övergripande uppdrag är att aktivt driva och stödja utvecklingen av universitetet som en attraktiv arbetsgivare och en hållbar arbetsplats.
Avdelningen består av fem specialister och en förhandlingschef och utgör Lunds universitets övergripande specialistkompetens inom centrala arbetsgivarfrågor vilka spänner brett över arbetsrätten, anställningsvillkor, lönebildning, förhandling, omställning och arbetsbrist.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som HR‐specialist arbetar du universitetsövergripande med kvalificerat stöd till chefer och HR‐funktioner i komplexa arbetsrättsliga frågor. Rollen kombinerar självständigt ansvar med nära samverkan, där ärenden ofta hanteras gemensamt och där olika perspektiv bidrar till välgrundade lösningar.
Du arbetar i en miljö där arbetsrätt, kollektivavtal och högskolespecifika regelverk samspelar. Vi arbetar för att universitet som arbetsgivare agerar medvetet, enhetligt och rättssäkert och att arbetsgivarpolitiken ska främja verksamhetens behov och möjliggöra verksamhetsanpassade HR-processer.
I rollen ingår bland annat att:
Ge kvalificerat arbetsrättsligt stöd till HR-partners och chefer inom universitetets verksamhet inom avdelningens ansvarsområden så som tex LAS, MBL, anställningsformer enligt HF, arbetsbrist och omplacering, omställning osv
Utveckla, förbättra och förvalta universitetsgemensamma HR-processer i nära samarbete med universitetets processgrupper och medverka i utveckling av rutiner, arbetssätt och vägledningar inom arbetsgivarområdet.
Utveckla stödet och rådgivningen inom den högskolespecifika lagstiftningen och de särskilda förutsättningarna som präglar en akademisk verksamhet.
Bidra med arbetsrättsliga bedömningar i individ‐ och verksamhetsärenden arbeta teambaserat tillsammans med kollegor i avdelningen för gemensamma bedömningar och lösningar
Utbilda inom avdelningens ansvarsområden samt föredra ärenden för ledningsgrupper, fackliga parter mm.
Delta i och vid behov leda MBL‐förhandlingar, samt i förekommande fall handlägga arbetsrättsliga tvister i samverkan med andra inom sektionen HR.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Relevant akademisk examen inom HR, juridik eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svensk arbetsrätt
Flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete där du även har arbetat verksamhetsnära
Erfarenhet av förhandlingar och arbetsrättsliga ärenden
Att du trivs i rollen av att presentera och utbilda inom arbetsområdet
Att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaDina personliga egenskaper
Du är trygg i din yrkesroll, analytisk och har ett gott professionellt omdöme.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra specialister, delar gärna med dig av din kompetens och uppskattar gemensamma resonemang i komplexa frågor.
Du arbetar strukturerat, har hög integritet och kommunicerar juridiskt innehåll på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av utbildningsanställningar, meriteringsanställningar eller andra högskolespecifika frågor
God kännedom om högskolelagen, högskoleförordningen och de statliga centrala kollektivavtalen
Erfarenhet från arbetsbrist och omställning
Vana av att arbeta i team med gemensamt ansvar för kvalitet och leverans.
Intresse och erfarenhet av att använda AI i ditt dagliga arbete.
Att du är bekväm med att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Övrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 % med tillträde den 1 oktober 2026, eller enligt överenskommelse.
Intervjuer planeras att hållas vecka 34.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sandgatan 5 (visa karta
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223 50 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
rekryterande avdelningschef
Cornelia Pamp cornelia.pamp@hr.lu.se 0790980256 Jobbnummer
9961630