Två amanuenser, studentcoacher
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-10-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med stöd- och informationsarbete tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Handledning, studieteknik, information samt projekt-, administrations- och samordningsuppgifter i samband med informations- och välkomstdagar. Det ingår även i arbetsuppgifterna att anordna seminarier vid terminsstart för nya studenter.
Arbetsplats
Blåsenhus
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och aktiv inom något av institutionens lärarprogram. Då arbetet innebär många kontakter krävs pedagogisk och administrativ kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2025-12-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: administrativ chef Micael Jansson, e-post micael.jansson@edu.uu.se
, telefon; 018-471 2497.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2025, UFV-PA 2025/3225.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3225". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi Jobbnummer
9580647