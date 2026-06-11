Har du dokumenterade framgångar inom B2B-försäljning?
Zignify AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-06-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zignify AB i Lund
FÖRETAGSRÅDGIVARE | LUND
Har du dokumenterade framgångar inom B2B-försäljning?
Vi söker erfarna och resultatorienterade företagssäljare som vill ta nästa steg i en snabbväxande organisation. Du har ett bevisat track record av att skapa nya affärer, bygga långsiktiga kundrelationer och konsekvent leverera mot högt ställda försäljningsmål.
Som Företagsrådgivare på Zignify ansvarar du för hela försäljningsprocessen – från prospektering och behovsanalys till förhandling, avslut och vidareutveckling av kundrelationen. Rollen passar dig som drivs av att skapa affärer, ta ansvar för dina resultat och arbeta i en prestationsorienterad miljö.
Zignify befinner sig i en stark tillväxtfas. Från vårt moderna huvudkontor i centrala Lund fortsätter vi att utmana en traditionell marknad genom digitalisering, datadrivna arbetssätt och ett tydligt kundfokus.
Om rollen
Du kommer att:
• Ansvara för hela säljcykeln från första kontakt till signerat avtal
• Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter inom B2B-segmentet
• Utveckla och förvalta långsiktiga kundrelationer
• Genomföra behovsanalyser och presentera affärsmässiga lösningar
• Arbeta strukturerat i CRM och följa upp aktiviteter och resultat
• Bidra till teamets och bolagets fortsatta tillväxt
Vi söker dig som
• Har minst två års dokumenterat framgångsrik B2B-försäljning
• Kan uppvisa tydliga försäljningsresultat och måluppfyllelse
• Är affärsmässig, förtroendeingivande och kommunikativ
• Trivs i en miljö med högt tempo, tydliga mål och stort eget ansvar
• Har god systemvana och arbetar strukturerat med din försäljningsprocess
Varför Zignify?
• Stark tillväxt och tydlig marknadsposition
• Attraktiv provisionsmodell utan övre intäktstak
• Korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka
• Modernt huvudkontor i centrala Lund
• Ambitiösa kollegor med höga krav på prestation och kvalitet
Om du har resultaten, drivet och ambitionen att prestera på hög nivå vill vi gärna träffa dig
Har du resultaten vi söker? Då vill vi höra från dig.
ANSÖKAN SKER VIAwww.zignify.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zignify AB
(org.nr 559379-6450), http://www.zignify.se
Vävaregatan 21 (visa karta
)
222 36 LUND Jobbnummer
9960433