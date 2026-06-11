Skolbussförare Karlskoga-Morgontur
Hällesta Buss Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Karlskoga Visa alla fordonsförarjobb i Karlskoga
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som chaufför hos oss blir du en viktig del av elevernas vardag. Du ansvarar för att barn och ungdomar får en trygg, säker och trevlig resa till skolan varje dag. Samtidigt får du ett självständigt arbete där service, ansvar och gott bemötande står i fokus.
Tjänsten gäller morgontur på deltid och passar bra att kombinera med annan sysselsättning. Du arbetar skoldagar mellan ca 06.30 och 08.30 och får betalt för 3 timmar.
Det här får du hos oss:
Arbete vardagar på fasta tider.
Lediga helger och skollov.
Ett självständigt och socialt arbete.
Familjär arbetsplats med hjälpsamma kollegor.
Trygg anställning i ett stabilt familjeföretag. Dina arbetsuppgifter
Du kör skolelever inom Karlskoga kommun och ansvarar för att bussen är ren, säker och redo inför varje arbetspass. Arbetet innebär daglig kontakt med både elever och kollegor, där trygghet och service är en naturlig del av vardagen.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med människor.
Är ansvarstagande och trygg i trafiken.
Trivs med att arbeta självständigt.
Har god samarbetsförmåga.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Du behöver ha D-körkort. Erfarenhet som busschaufför är meriterande men inget krav.
Om Hällestá Buss
Hällestá Buss är ett familjeföretag som startades 1976. Vi arbetar med skolskjuts och beställningstrafik och finns idag i flera kommuner runt om i Mellansverige. Hos oss är ordning, trygghet och gott bemötande en självklar del av vardagen.
Praktisk information
Omfattning: Deltid, morgonturer under skolans läsår. Utbildningsdagar tillkommer.
Placeringsort: Karlskoga
Lön: Enligt avtal
Sök tjänsten via formuläret nedan. Bifoga CV samt personligt brev.
Sista dag att ansöka är 24 juni 2026
Vi arbetar med löpande urval, så vänta gärna inte med din ansökan. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Johansson på per.johansson@hallestabuss.se
eller 010-585 25 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolbussförare Karlskoga". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hällesta Buss Aktiebolag
(org.nr 556579-8682)
691 83 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskoga Jobbnummer
9960438