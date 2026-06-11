Interim Ekonomichef till entreprenörsdrivet bolag i förändringsfas
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2026-06-11
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Vi på Delta Consulting söker nu en Interim Ekonomichef till ett entreprenörsdrivet bolag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. I rollen får du ansvara för ekonomifunktionen under en övergångsperiod och kombinera operativt ekonomiarbete med utveckling av processer, rapportering och styrning. Uppdraget innefattar bland annat bokslut, årsredovisning, likviditetsplanering, rapportering till ledning samt utveckling av rutiner och arbetssätt i en ny systemmiljö.
📍 Var?Stockholmsområdet
📅 När?Start i början av augusti
💼 OmfattningHeltid, 100%
Om företagetVår kund är ett bolag inom projektintensiv verksamhet. Bolaget har nyligen genomgått en större förändring och befinner sig nu i en uppbyggnadsfas där många ekonomiprocesser och arbetssätt utvecklas för framtiden. Organisationen präglas av korta beslutsvägar, ett starkt entreprenörskap och ett nära samarbete mellan ekonomi och verksamhet. Här erbjuds du en möjlighet att göra verklig skillnad under en viktig period i bolagets utveckling.
Om rollenSom Interim Ekonomichef får du ett brett ansvar för ekonomifunktionen under en övergångsperiod. Du kommer att arbeta nära ledning och verksamhet samtidigt som du säkerställer att den dagliga ekonomiska rapporteringen fungerar effektivt och korrekt. Rollen kombinerar strategiska frågor med operativt arbete och passar dig som trivs med att både utveckla processer och själv vara delaktig i genomförandet.
En stor del av uppdraget handlar om att bygga upp rutiner, rapporter, prognoser och likviditetsstyrning i en ny systemmiljö. Du kommer även att bidra till att utveckla projektredovisningen och skapa struktur för framtida tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:Ansvara för den löpande ekonomifunktionen
Bokslut, årsredovisning och avstämningar
Likviditetsplanering och kassaflödesuppföljning
Rapportering till ledning och styrelse
Utveckling av ekonomiska processer och rutiner
Projektredovisning och uppföljning
Stöd till verksamheten i ekonomiska frågor
Utveckling av rapporter och beslutsunderlag
Arbete i flera nya affärs- och ekonomisystem
Säkerställa en smidig överlämning till kommande permanent ekonomichef
Därför kommer du trivas på jobbet
✔ Möjlighet att påverka och bygga upp processer från grunden✔ Kombination av strategiskt och operativt ansvar✔ Entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar✔ Verksamhetsnära roll med stor påverkan✔ Kompetent och engagerad ledning
Vem är du?Vi söker dig som är en erfaren ekonom med god förståelse för både redovisning och verksamhetsstyrning. Du trivs i förändringsmiljöer och motiveras av att skapa struktur, ordning och förbättringar.
Vi ser gärna att du har:Flerårig erfarenhet som ekonomichef, redovisningschef eller senior controller med erfarenhet av redovisning
Mycket goda kunskaper inom redovisning och bokslut
Erfarenhet av att utveckla ekonomiska processer och rutiner
God systemvana och erfarenhet av ERP-implementeringar eller systembyten
Erfarenhet av rapportering, analys och likviditetsplanering
Goda kunskaper i svenska och engelska
MeriterandeErfarenhet från projektintensiva verksamheter
Erfarenhet av K3-regelverket
Erfarenhet av successiv vinstavräkning
Erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling
Som person är du
Prestigelös, lösningsorienterad och trygg i din kompetens. Du är en person som gärna kavlar upp ärmarna när det behövs och som trivs med att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande. Vidare är du kommunikativ, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i organisationen.
Övrig informationInitial uppdragslängd till 31 januari 2027 med god möjlighet till förlängning
Hybridarbete med flexibilitet, men närvaro på kontoret prioriteras
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång i denna tjänst. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Louise Odén Andersson på louise@deltaconsulting.se
vid frågor.
Välkommen med din ansökan!Titta även på andra tjänster på vår karriärsida: https://jobs.deltaconsulting.se/
Mer om oss på Delta ConsultingVi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom följande områden:
➡️ Ekonomi & Lön➡️ Bank, Finans & Försäkring➡️ Administration, Assistenter & KundsupportVår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = Δ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer hos våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Delta Consulting AB
(org.nr 559144-8575)
Torsplan 12 (visa karta
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113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Delta Consulting Kontakt
Rekryterare
Louise Oden louise@deltaconsulting.se Jobbnummer
9960422